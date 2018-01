Der Landkreis Lörrach ist Zuzugsregion und es wird immer mehr gebaut. Das zeigt sich auch beim Fachbereich Baurecht des Landratsamts, der im vergangenen Jahr 1611 Bauverfahren bearbeitet hat.

Zehn Jahre zuvor waren es 1161 Verfahren. Sehr beliebt seien vor allem die Orte entlang der Regio-S-Bahn, sagt Fachbereichsleiterin Nicole Issler-Burger. Aber auch Nachverdichtungen und Umnutzungen werden immer stärker Thema.

Dass das Bauen bald ein Ende hat, glaubt Nicole Issler-Burger nicht: „Es sind doch einige Flächen, die noch ausgewiesen werden.“ Der Fachbereich Baurecht im Landratsamt bearbeitet alle Bauantragsverfahren außerhalb der großen Kreisstädte – Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden haben dazu eigene Baubehörden. Die Kurve der Bauverfahren hat zwei kleine Zacken nach unten, ansonsten steigt sie seit 2006 konsequent an, von damals 1105 bis 16611 im Jahr 2017. Mengenmäßig führt dabei die Stadt Schopfheim, was nicht nur daran liegen dürfte, dass sie die viertgrößte Stadt im Kreis ist, sondern auch, dass sie an der S-Bahnstrecke liegt. „Diese Orte sind alle sehr beliebt.“ Und auch in den kleineren Gemeinden, die weiter weg liegen von Lörrach oder Basel, werde mehr gebaut. Bauen heißt nicht zwingend, dass dabei neue Häuser entstehen müssen, erklärt die Fachbereichsleiterin. Verstärkt würden Anträge für die Umnutzung von Scheunen oder zum Aus- oder Aufbau von Dachgeschossen gestellt.

Trotz knapper werdenden Flächen gibt es immer noch etliche Großprojekte, 14 wurden im vergangenen Jahr vom Fachbereich Baurecht genehmigt, unter anderem in Grenzach-Wyhlen, Schopfheim, Hausen, Schönau und Maulburg. 17 Frauen und Männer arbeiten bei der Behörde. Im Durchschnitt dauere es rund 33 Kalendertage, um eine Anfrage zu bearbeiten, erklärt Nicole Issler-Burger. Großprojekte erhielten bei der Bearbeitung keinen Vorzug: „Wir haben keine Priorisierung bei den Anträgen. Jeder wird gleich behandelt.“ 93 Prozent der Verfahren würden genehmigt, nur sieben Prozent abgelehnt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie zu sehr vom Bebauungsplan abweichen, im ungeplanten Innen- oder im Außenbereich gebaut werden sollen.

Die Bürger können wählen, ob sie ein Kenntnisgabeverfahren, ein eingeschränktes Baugenehmigungsverfahren oder ein klassisches Baugenehmigungsverfahren wollen. Letzteres sei zwar die teuerste Variante, aber grundsätzlich rate man dazu, sagt Nicole Issler-Burger. Denn dabei werden alle baurechtlichen Fragen abgeklärt, der Bauherr ist damit auf der sicheren Seite. Insgesamt hat der Fachbereich Baurecht 2016 rund eine Million Euro an gebühren eingenommen. Und wenngleich 2017 noch nicht endgültig abgerechnet ist, liege man bereits wieder über der Millionengrenze, sagt Nicole Issler-Burger.

Fachbereich Baurecht

Die Behörde, die seit einigen Wochen im Gewerbegebiet Entenbad in Lörrach angesiedelt ist, befasst sich nicht nur mit Bauanfragen. Zum Aufgabenbereich gehören auch die Bauaufsicht und der Schutz des Außenbereichs. Ebenso ist dort die untere Denkmalbehörde angesiedelt und die Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger. Die Behörde berät Gemeinden bei Bebauungsplänen und ist zuständig für die Genehmigung der Flächennutzungspläne der Gemeinden. Zudem nimmt sie wiederkehrende Prüfungen vor und kümmert sich um die Genehmigung von Skiliften und privaten Aufzugsanlagen.