von Thomas Loisl Mink

Lörrach (tm) Mehr als 100 000 Euro soll ein heute 40 Jahre alter Bankkaufmann in den Jahren 2013 bis 2015 veruntreut haben. Bei zwei Kunden des Kreditinstituts, für das er arbeitete, soll er die Darlehensverträge erhöht haben, sich von den Kunden Geld in bar geben lassen und versprochen haben, damit ihren Kredit wieder zu tilgen, was er aber nicht getan hat. Nun muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte, der bei dem Kreditinstitut für Risikomanagement und Problemkredite verantwortlich war, hatte Kontakt zu einem heute 65-jährigen Darlehensnehmer, der zwischenzeitlich in Zahlungsverzug gekommen war. Unterdessen hatte der Angeklagte auch privaten Kontakt zu diesem Mann, weil er von ihm ein Auto gekauft hat. „Irgendwann sagte er mir, er habe finanzielle Probleme und fragte, ob ich ihm Geld leihen könne“, erzählte der 65-jährige Geschädigte vor Gericht. „Ich antwortete: Ich habe doch selber keins.“

Der Angeklagte habe gesagt, er könne organisieren, dass ein Betrag auf das Girokonto des 65-Jährigen gutgeschrieben und dessen Kredit erhöht werde. Davon solle er ihm einen Teil leihen, den er dann als Sondertilgung wieder auf das Kreditkonto einzahle. „Ich habe ihm vertraut, ich hatte ihn als seriösen Mann kennengelernt“, sagte der 65-Jährige über den Angeklagten. Also ließ er sich auf die Sache ein. Er hob Geld in bar ab, was der Angeklagte jeweils durch einen Anruf gegenüber der Kassenmitarbeiterin genehmigt habe. Danach soll der 65-Jährige dem Angeklagten mehrere tausend Euro in bar übergeben haben.

Auf dieselbe Weise soll der Angeklagte von dem Mann noch mehrere Male, insgesamt in sieben Fällen, Geld erhalten haben, nachdem er ihm jeweils Geld auf sein Girokonto gutgeschrieben habe, das andererseits vom Kreditkonto des Mannes abgezogen wurde, so dass sich dessen Schuld immer weiter erhöhte. Zwischendurch hat der 65-Jährige vom Angeklagten einen Beleg verlangt, dass er das geliehene Geld tatsächlich wieder auf das Kreditkonto einzahle.

Da habe ihm der Angeklagte eine Löschungsbewilligung gegeben, auf der stand, das Kreditinstitut sei einverstanden, dass 25 000 Euro von der Grundschuld, die auf dem Haus und Grund des 65-jährigen lastete, gelöscht werden. „Da waren ein Stempel und zwei Unterschriften drauf, ich dachte, das ist in Ordnung“, sagte der 65-Jährige. Laut Anklage hatte der Bankkaufmann das Schreiben gefälscht. Zum Grundbuchamt, um die Schuld löschen zu lassen, ging der 65-Jährige jedoch nicht. Am Ende wurde sein Kredit umgeschuldet. Während er zuvor nur noch 60 000 Euro Schulden gehabt hatte, hatte er nun 120 000 Euro Schulden. 34 000 Euro hatte er dem Angeklagten gegeben, der das Geld laut Anklage für sich behalten habe.

Auf genau dieselbe Weise soll der Angeklagte bei einem Ehepaar vorgegangen sein. Auch hier erhöhte er deren Kreditvertrag, verbuchte dafür Gutschriften auf deren Girokonto, ließ sich von ihnen Bargeld geben mit dem Versprechen, das Geld auf das Kreditkonto zurückzuzahlen, was er aber nie getan haben soll. Hier soll er laut Anklage das Kreditvolumen um 68 900 Euro erhöht und in 13 Fällen insgesamt mindestens 58 500 Euro für sich behalten haben.

Der Angeklagte hat in Mannheim Bankkaufmann gelernt und kam 2006 zum Lörracher Kreditinstitut. Im Oktober 2015, als die Vorgänge aufgeflogen waren, hat man ihm dort gekündigt. Eine Zeit lang war er danach arbeitslos, mittlerweile ist er nach Rumänien ausgewandert, wo seine Frau herstammt. Zu den Vorwürfen machte der Angeklagte keine Angaben.

Gleich zu Beginn hatte sich der Prozess erheblich verzögert, weil der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Klaus Malek, Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter und eine Schöffin stellte. Er begründete das damit, beide seien privat Kunden bei dem Kreditinstitut, das als Geschädigter der mutmaßlichen Straftaten in Betracht kommt. Über diese Anträge musste ein anderer Richter des Amtsgerichts Lörrach entscheiden, der sie aber als unbegründet ablehnte. Allein durch ein Konto bei dem Kreditinstitut sei keine so enge Beziehung gegeben, dass eine Befangenheit angenommen werden könne, so die Begründung.

Der 65-Jährige hat indessen sein Haus verkauft und mit dem Erlös den gesamten Kredit über 120 000 Euro auf einmal abgelöst. „Ich habe die Arschkarte, der komplette Schaden ist bei mir“, sagte der 65-Jährige. Mitarbeiter des Kreditinstituts hätten ihn zweimal zu den Vorgängen, die jetzt Gegenstand der Anklage sind, befragt. Anfangs stand offenbar im Raum, dass er selbst an den Betrugstaten beteiligt gewesen sei.

Das Kreditinstitut habe sich aber nie für das Verhalten seines Mitarbeiters entschuldigt und auch nicht angeboten, dafür gerade zu stehen. Das Kreditinstitut habe sogar noch sein Haus verkauft und dabei eine Provision einbehalten und außerdem eine Sondertilgungsgebühr für die Ablösung des Kredits berechnet, berichtete der 65-Jährige. Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt.