von Daniel Gramespacher

Kreis Lörrach – Über Sinn und Unsinn des Mähens der Grünstreifen an Straßenrändern durch die Straßenmeistereien des Landkreises gehen die Meinungen weit auseinander. Kritiker sind überzeugt, dass viel mehr gemäht wird, als notwendig wäre, und fordern, die Praxis zu überdenken, nicht zuletzt als Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Das Lörracher Landratsamt und die Fraktionen im Kreistag verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung und zusätzliche Kosten. Die Grünen indes treten für eine Umstellung der Pflege ein.

Die Kritik

Dieter Berger aus Zell im Wiesental ist immer wieder entsetzt, wenn er sieht, wie die beiden Straßenmeistereien des Landkreises an den Straßenrändern und Böschungen mähen. Deren Praxis widerspreche allen Bemühungen zum Erhalt der Artenvielfalt und für mehr Biodiversität. Als Beispiel führt er die Bundesstraße B 518 zwischen Schopfheim und Wehr an. Dort sei vor kurzem ein bis zu 20 Meter breiter Streifen abgemäht worden. Absolut überflüssig und kontraproduktiv, findet Berger.

Die Verkehrssicherheit hält er für ein vorgeschobenes Argument. Angesichts der Trockenheit könne man gut auf das Mähen verzichten. Schließlich würden beim Schreddern mehr als 80 Prozent der Lebewesen getötet. Berger appelliert an den Landkreis, sich an die Empfehlungen zu halten, die das baden-württembergische Ministerium für ländlichen Raum 2013 im Bienenweidekatalog gegeben hat, wie sich aus öffentlichem Grün öffentliches Bunt machen lässt. Und er führt das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Vorbild an, das von Schlegelmulchern auf Messerbalkenmäher umgestellt habe, so dass statt 20 mindestens 80 Prozent der Lebewesen erhalten bleiben.

Die Sicht der Verwaltung

Das Landratsamt indes verweist darauf, dass der Landkreis zur Pflege des Straßenbegleitgrüns aus Gründen der Verkehrssicherheit und zum Schutz des Straßenbauwerks vor Erosion verpflichtet sei. „ Zum Mähen an sich gibt es aus gesetzlicher Sicht zurzeit keine Alternative“, hält Pressesprecher Torben Pahl fest. Die Straßenmeistereien mähten erst nach dem Aussamen der Blüten und setzten zum Schutz bodennaher Lebewesen Mähmaschinen mit einem Bodenabstand von acht bis zehn Zentimetern ein. Daneben gäbe es weitere Maßnahmen, die mit den verfügbaren Ressourcen, die der Kreistag im Herbst 2018 beschlossen hat, aber nicht geleistet werden können. Beispielsweise die Entwicklung besonderer Pflegekonzepte für Auswahlflächen, die aktive Kontrolle invasiver Arten und deren systematische Bekämpfung oder das Anlegen von Steinhaufen für Reptilien. Davon, dass der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hier grundlegend anders agieren würde, habe das Lörracher Landratsamt keine Kenntnis.

Ökologisch ausgerichtete Pflege bedeute nicht, dass einfach Arbeit weggelassen werden könnte, ergänzt der für Verkehr zuständige Dezernent Ulrich Hoehler. Vielmehr werde durch Einzelfallentscheidungen für jede Fläche ein deutlich höherer Aufwand ausgelöst. Elemente einer ökologisch ausgerichteten Grünpflege seien zudem seit Jahren fester Bestandteil des Straßenbetriebsdienstes. Hoehler nennt die differenzierte Grünpflege, das schonende Mähen von der Straße aus, der unterstützende Einsatz von Mähgeräten mit Messerbalken im Extensivbereich sowie der Verzicht auf Geräte mit Absaugeinrichtungen.

Die Sicht der Kreispolitik

„Die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes ist ein wichtiges Gut“, hält Paul Renz (CDU) fest. Seine Fraktion tendiere zu einer verträglichen Ausgewogenheit zwischen natürlichem Lebensraum und wirtschaftlichen Interessen. Renz weist darauf hin, dass beim Rückschnitt der Straßenbankette Sicherheitsnormen einzuhalten seien. Danach richteten sich die Mähintervalle. Die Straßenmeistereien achteten bei der Rückschnittstiefe darauf, dass Kleinstlebewesen nicht beeinträchtigt werden, ist die CDU überzeugt. Bei Böschungen und Flächen, die nicht im unmittelbaren Straßenraum liegen, reiche ein jährlicher, teilweise zweijährlicher Rückschnitt aus. „Das Begleitgrün hat zweifelsohne eine Bedeutung für die Biodiversität“, bestätigt Klaus Eberhardt (SPD). Die SPD habe sich denn auch bei der Diskussion um den Personal- und Maschineneinsatz der Straßenmeistereien für eine moderate Variante ausgesprochen, damit nur gemäht wird, wo es notwendig ist. Zum konkreten Fall B 518 mag sich Eberhardt nicht äußern. Es handle sich um eine operative Aufgabe der Verwaltung, die gegenüber Öffentlichkeit und Gremien berichten sollte. Hier knüpft Ulrich May (Freie Wähler) an. Seine Fraktion werde nachfragen, weshalb die Pflegemaßnahmen an der B 518 und andernorts so durchgeführt wurden. „An Personalressourcen kann es eigentlich nicht liegen, wenn von der Straßenmeisterei mehr gemacht wurde, als es für die Natur zuträglich ist.“

Nach Auffassung der Grünen können Grünflächen entlang von Straßen oder an den Rändern öffentlicher Bereiche effektiv zur biologischen Vielfalt beitragen, wenn sie geschickt gepflegt werden. „Straßenböschungen haben enormes Potenzial“, sagt Peter Schalajda. Er erinnert daran, dass beim Verabschieden des Straßenbetriebskonzeptes im November 2018 eine ökologischere Bewirtschaftung aus Kostengründen abgelehnt wurde.

„Die große Anzahl der Flächen führt zu erheblichen Unterhaltskosten“, räumt der Kreisrat der Grünen ein. Allerdings ist seine Fraktion der Meinung, dass durch Umstellung der Pflege, die Auslagerung von Böschungsabschnitten und die Anlage mehrjähriger Blühflächen die Artenvielfalt erhöht wird und sich mittelfristig die Grünpflegekosten reduzieren lassen. Schalajda bedauert, dass der Landkreis bisher auf die Anregungen der Grünen nicht eingegangen ist, und kündigt an, das Thema weiter zu bearbeiten.