von Michael Baas

Die Kreistagswahl liegt im Trend: Grüne, FDP, und AfD gewinnen, während CDU und SPD jeweils mehr als sechs Prozent einbüßen. In Folge verlieren beide im Vergleich zu 2014 je drei Sitze. Die SPD liegt mit 18,2 Prozent nun nur noch auf Platz vier nach CDU (25,5 Prozent), Grünen (20,7) und den Freien Wählern (19,8). Dennoch hat die CDU ihre Position als stärkste Kraft im Gremium mit 16 Sitzen behauptet. Der AfD gelingt auf Anhieb der Einzug, wie die FDP holt sie vier Mandate. Auch die Linke schafft erstmals den Einzug in den Kreistag.

Grüner, jünger und weiblicher

Der künftige Kreistag, der sich im September konstituiert, wird grüner; er wird jünger, er wird nach den Erfolgen der AfD und der Linken aber auch heterogener und ein bisschen weiblicher. Immerhin gehören dem künftig 60-köpfigen Gremium (heute 59) und ohne die Landrätin 16 statt wie heute 15 Frauen an. Auf der Siegerseite stehen – zumal gemessen an den Erwartungen – vor allem die Grünen, die AfD sowie mit Abstrichen FDP und Linke, die im Bezirk Lörrach mit 4,9 Prozent erstmals ein Direktmandat holt und so eine weitere Stufe nimmt im Bemühen, in der Region Fuß fassen. Das gelingt der AfD schneller: Sie holt in den Städten Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein je ein Direktmandat, kommt kreisweit auf 6,3 Prozent, erhält in Lörrach zusätzlich einen Ausgleichssitz und erreicht so im neuen Kreistag locker Fraktionsstärke.

CDU verliert in städtischen Wahlkreisen

Die CDU verliert vor allem in den städtischen Wahlkreisen. In urbanen Raum bleiben die Union einzig in Rheinfelden die stärkste Kraft, in den Bezirken Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim muss sie dagegen jeweils einen Sitz abgeben. In Weil verliert darüber auch der langjährige gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Grüter, seinen Sitz – eine angesichts des Zentralklinikums möglicherweise unerwartete Entwicklung. Andererseits erhält die CDU im Oberen Wiesental gleich zwei Ausgleichssitze. Infolge ist dieser Wahlkreis 5 künftig mit sechs statt vier Kreisräten und Kreisrätinnen vertreten – quasi zusätzliche Stimmen für den ländlichen Raum.

Zwei Sitze mehr für die Grünen

Die Grünen werden prozentual zwar zweitstärkste Kraft, eine Entwicklung, die sich nicht zuletzt den Erfolgen in Lörrach und Weil am Rhein verdankt, wo sie in puncto Kreistag zur stärksten Kraft werden und in Weil künftig übrigens als einzige Partei zwei Kreisräte stellen. Erstmals ein Direktmandat holen sie auch im Oberen Wiesental. Unter dem Strich schlägt sich das gute Abschneiden für die Grünen aber nur bedingt in Mandaten nieder und das nicht zuletzt, weil sie auf eine Liste im Mittleren Wiesental verzichtet haben. Zwar verbessern sie sich um zwei auf elf Sitze. Damit bleiben sie aber doch hinter den Freien Wählern.

Komplizierte Zählverfahren und Ungleichgewichte

Diese haben ihr Ergebnis von 2014 zwar knapp halten, erreichen aber etwa ein Prozent weniger als die Grünen und erhalten doch zwei Sitze mehr. Das wiederum hängt mit dem komplizierten Zählverfahren und Ungleichgewichten zusammen, die sich aus den guten Ergebnissen der Freien Wähler im Mittleren Wiesental und in Schopfheim ergeben, wo sie fünf Mandate holen – mehr als ein Drittel ihrer Sitze. Auffällig ist vor allem das Ergebnis in Schopfheim. Hier erreichen die Freien Wähler dank Bürgermeister Dirk Harscher, der mit 9358 Stimmen allein fast so schwer wiegt, wie die ganze CDU-Liste, drei Direktmandate.

Die Zugkraft der Oberbürgermeister

Die SPD verliert in Weil, Lörrach, Rheinfelden, profitiert in den Letzteren aber von der Zugkraft der Oberbürgermeister: Klaus Eberhardt verliert in Rheinfelden zwar im Trend, holt aber die meisten Stimmen im Bezirk. Auch Jörg Lutz dringt in Lörrach in eine für die SPD rare Höhe vor, bleibt aber gut 3000 Stimmen zurück hinter Stimmenkönigin Gudrun Heute-Bluhm. In Grenzach-Wyhlen/Inzlingen und Kandertal kommt die SPD mit einem blauen Auge davon, verteidigt trotz schwacher Listenergebnisse die Mandate.

Zwei Prozent zugelegt, die Position stabilisiert, aber am Ende doch nur – wie bisher – vier Mandate erreicht die FDP. Das bleibt zwar weit hinter dem Zweckoptimismus des Wahlkampfs. Dennoch sei das Ergebnis ermutigend und „die liberale Kraft gefragt“, kommentiert Christoph Hoffmann, der sein Mandat trotz Wechsels von der CDU zur FDP verteidigt hat.