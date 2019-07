von sk

Für das 10-jährige Jubiläum der Schopfheimer Konzertreihe Sommersound beginnt schon am Mittwoch, 31. Juli, der Vorverkauf. Die ersten drei Acts der Konzerte auf dem Schopfheimer Marktplatz wurden nun bekanntgegeben:

Am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr wird Adel Tawil auf seiner „Alles Lebt Tour 2020“ in der Markgrafenstadt Station machen. Das neue Album von dem Adel Tawil hier redet heißt „Alles Lebt“ und ist ein weiterer Beleg für die Innovationskraft des Künstlers und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. „Alles Lebt“ ist der logische nächste Schritt auf einer Reise, die Adel genau in dem Moment begonnen hat, in dem er sich entschieden hatte, Musiker zu werden. „Irgendwie bin ich ja immer auf der Suche nach Identität und auf der Suche nach was Neuem. Ich will Neues erschaffen. Neue Songs und Sounds finden und erfinden. Ich will neue Sachen machen. Ich will experimentieren, ich will suchen. Der Anspruch an dieses Album war einen neuen Sound zu finden, der für mich eine Entwicklung, einfach das nächste Level darstellt.“

Adel Tawil | Bild: dpa

Einen Tag später, am Samstag, 18. Juli, wird detr Marktplatz spanisch: Alvaro Soler kommt. Auf den ersten Blick scheint die Sache recht einfach zu sein: Alvaro Soler ist ein charmanter Spanier, dessen Debütalbum „Eterno Agosto“ sowie die Hits „Sofia“, „El Mismo Sol“ und „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ weltweit über 30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards abgeräumt haben. Er wurde für drei „Latin American Music Awards“ nominiert, seine Songs wurden allein bei Spotify knapp 390 Millionen Mal gestreamt und seinen YouTube-Kanal verfolgen täglich mehr als 1,7 Millionen hingerissene Fans.

Alvaro Soler. | Bild: Ben Wolf

Der Sonntag, 19. Juli steht dann im Zeichen der Bayrischen Blasmusik. Genauer gesagt: LaBrassBanda. Wenn Kondenswasser von Zeltwänden tropft oder Open-Airs in große Dancefloor-Areas verwandelt werden, dann ist meist LaBrassBanda „in da house“. Die vogelwuide und inzwischen weltweit bekannte Chiemgauer Combo bringt jede Halle zum Kochen und die Besucher immer außer Rand und Band. Meist braucht es nur wenige Songs dieser Hochgeschwindigkeits-Blaskapelle, um das Publikum zu elektrisieren: Singen, Grooven, Klatschen – bis zum Ende der Konzerte sind alle in einem einzigen Rausch, T-Shirts auf und vor der Bühne verschwitzt, die nackten Füße der Musiker (und auch mancher Fans) heiß und schwarz. Jeder feiert mit, ob am Chiemsee, in Tokio oder Rio. Und allein 2018 waren das immerhin über 100.000.

Lederhosen und nackte Füße sind das Markenzeichen von Labrassbanda.

Der Hauptact für den Sommersound-Auftakt am Donnerstag, 16. Juli, steht noch nicht fest.

Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen – auch bei den Geschäftsstellen des SÜDKURIER oder gleich online.