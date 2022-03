Weil am Rhein/Lörrach/Rheinfelden – Kompetent und individuell auf den Kunden zugeschnitten, bietet das Reisebüro Stiefvater aus Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden (Baden) alles zum Thema Reisen an. „Bei uns wird die schönste Zeit des Jahres mit voller Leidenschaft gelebt und verdient deshalb die besten Berater“, so der Geschäftsführer Aron Stiefvater. Nicht umsonst lautet die Philosophie des 1972 von Fridolin Stiefvater gegründeten Familienunternehmens: „Hier beginnen Ihre Ferien!“. Und daran arbeitet das familiengeführte Unternehmen seit Gründung von 50 Jahren jeden Tag.

Das Angebot des Reisebüros Stiefvater ist groß. Ein Wellness-Wochenende im Schwarzwald, ein Städtetrip, ein Strand- oder Wanderurlaub, bis hin zu Fern- und Geschäftsreisen, ist alles im Programm. Auf Wunsch wird die Reise ganz auf den Kunden personalisiert, gepaart mit Insidertipps und ohne das Kundenbudget aus den Augen zu verlieren. „Wir wollen für die Region nach vorne gehen und den Leuten hier zeigen, wie schön die Welt ist“, erklärt Aron Stiefvater.

Seit der Gründung des Unternehmens vor 50 Jahren, betreut das Reisebüro Stiefvater bestehende und neue Kunden von weit über den Landkreis, die Region und die Landesgrenzen hinaus. Außerdem pflegen sie seit Jahren direkte und professionelle Kontakte zu Hotelbetrieben, Destinationen, Airlines und spezialisierten Reiseveranstaltern. „Dieser Qualitätsstandard ist ein Leistungsversprechen an unsere Kunden. Denn deren Zufriedenheit ist unser wichtigster Maßstab“, so Aron Stiefvater. Bereits beim Betreten der insgesamt fünf Reisebüros in Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden (Baden), ist der Mehrwert der Leistungen erlebbar. Ob mit unseren maritim ausgestatteten Reisebüros, dem zuvorkommenden Begrüßungsservice oder sonstigen Aufmerksamkeiten. „Bei uns beginnt die Vorfreude bereits bei der Buchung“, verspricht der Geschäftsführer. Die Kundennähe ist dem familiengeführten Unternehmen wichtig. Auch über die Buchung hinaus. „Wir sind vor, während und auch nach der Reise für unsere Kunden da“, so Aron Stiefvater, der das Unternehmen mit seiner Schwester Anna Lena Stiefvater bereits in der zweiten Generation führt.

Die vergangenen beiden Jahre waren eine große Herausforderung für die Reisebranche. „Von unseren vielen Mitarbeitern und den langjährigen Kunden haben wir viel Zuspruch und Loyalität erfahren“, freut sich der Geschäftsführer. Doch in diesem Jahr ist bereits deutlich spürbar: „Der Wunsch des Reisens ist sehr stark.“ Vor allem Erholungsreisen am Strand stehen aktuell hoch im Kurs. „Die Leute wollen nach Homeoffice und Homeschooling, Abstand bekommen und einfach nur noch ihren Akku aufladen.“ Aber auch viele Menschen, die zum Beispiel während den letzten Monaten mit einem Wohnmobil unterwegs waren, wünschen sich vermehrt einen Urlaub, in dem sie sich um nichts kümmern müssen. „Kein Essen kochen, kein Abwasch, sondern einfach die Seele baumeln lassen“, so der Reiseprofi, der sich auf das Jahr 2022 freut. Das Familienunternehmen feiert 50-jähriges Bestehen und verspricht viele großartige Aktionen im Jubiläumsjahr.