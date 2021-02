von sk

Zu einem Tötungsdelikt kam es laut Kantonspolizei in Basel in der Dornacherstraße. Am Montagmorgen, 8. Februar, alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie im Hinterhof einer Liegenschaft an der Dornacherstraße eine leblose Person auffanden. Die Rettungsdienste konnten nur noch den Tod feststellen. Die verstorbene Frau konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um eine 39-jährige Deutsche.

Die umfangreichen Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sowie die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin ergaben, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Gegen einen zwischenzeitlich festgenommenen 49-Jährigen besteht Tatverdacht. Er wurde deshalb dem Zwangsmaßnahmengericht zugeführt, welches Untersuchungshaft verfügte.

Der Mann war mit dem Opfer bekannt und hielt sich an dessen Wohnort an der Dornacherstraße auf. Nach wie vor werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Telefon 061/267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.