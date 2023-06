Mit viel Musik, einem Fest und einer Ausstellung wird am Wochenende der Anlass 160 Jahre Bahnhof Erzingen gefeiert. Das Cécile Verny Quartet präsentiert am Freitag, 16. Juni, ab 20 Uhr sein aktuelles Programm „Of Moons And Dreams“ sowie neue Lieder, die bisher noch auf keinem Album zu hören waren.

„Das Quartett mit Sängerin und Namensgeberin Cécil Verny ist eine echte Liveband, die aufgrund des unvergleichlichen Charismas der Sängerin bereits mit dem ersten Song eine innige Verbindung zum Publikum aufbaut, ganz gleich, ob es sich dabei um Freunde des Jazz oder des Pop handelt“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Der Einlass ist demnach um 18 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Eintrittskarten sind an der Abendkasse oder vorab per E-Mail an kontakt@hotel-erzingen.de oder im Internet unter www.bahnhof-erzingen.de für 24 Euro erhältlich.

Am Samstag, 17. Juni, stellt Heinz Sauter zum Thema „160 Jahre Bahn- und Regionalgeschichte“ Fotografien und Zeitdokumente aus. Eine Hüpfburg, ein Tuk-Tuk, Gratis-Eis für Kinder, Bier- und Weinstand sowie Flammkuchen stehen für die Besucher bereit, kündigen die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung an.

In den Abendstunden, ab 20 Uhr, präsentieren die Soul Refrigerators die Schweizer Sängerin Bernarda Brunovic. Seit sie 2010 bei einem Gesangswettbewerb in der Schweiz und bei „The Voice of Germany“ war, ist sie auch international als anerkannte Künstlerin etabliert. Mit einem abwechslungsreichen Programm von Aretha Franklin bis Amy Winehouse, von Joe Cocker bis James Brown bieten Bernarda & The Soul Refrigerators einen Konzertabend am Bahnhof Erzingen im Freien bei freiem Eintritt, so die Veranstalter.