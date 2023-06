Vermutlich kennen nur die Anwohner der katholischen Kirche den alten kleinen Garten unterhalb der Kirchenmauer. Es war einmal ein blühender Gemüse- und Obstgarten, der von Hanni Gäng viele Jahrzehnte lang gehegt und gepflegt wurde. Mit zunehmendem Alter, als sie die Gartenarbeit nicht mehr bewältigte, wurde die Fläche eingesät und ist seitdem nurmehr eine kleine Wiese, mit einem Birn- und einem Kirschbaum an der Kirchenmauer, ein einzelner Rosenstrauch blüht dort auch noch tapfer.

Der Garten gehört zum Balihof-Anwesen der Familie Gäng, dort lebt die 93-Jährige in dem mächtig trutzigen Haus, über dessen Eingangstür das Sulzer Wappen mit der Jahreszahl 1541 prangt.

Klettgau Deutliches Zeichen für den Erhalt des Pfarrhofes: Verein übergibt Liste mit 861 Unterschriften Das könnte Sie auch interessieren

Ihren Garten hat sie nun dem Verein Kulturraum Klettgau verpachtet, der dort einen Gemeinschaftsgarten anlegen wird. Und Hanni Gäng freut sich sehr, dass ihr Garten nun wiederbelebt und gepflegt wird.

Urban Gardening: Gemeinschaftliches Gärtnern Gemeinschaftliches, privates Gärtnern, das „Urban Gardening“, findet sich zumeist in größeren Städten und Kommunen, wo sich Bewohner gemeinsam brachliegender Flächen annehmen, um Gemüse, Kräuter, Obst anzubauen. Der Schwerpunkt liegt auf umweltschonender Produktion und bewussten Konsum von Lebensmitteln. In ländlichen Gebieten ist das gemeinschaftliche Gärtnern eher die Ausnahme. Nunmehr betreibt der Verein Kulturraum Klettgau einen Gemeinschaftsgarten in Erzingen, dessen Arbeitsgruppe „Natur und Garten“ hat sich zum Ziel gesetzt, einen ökologischen Garten mit Obst und Gemüse anzulegen, um gemeinsam mit interessierten Mitgärtnern die Artenvielfalt von Flora und Fauna sowie alte Traditionen zu erhalten. Informationen gibt es im Internet unter www.kulturraum-klettgau.de

Seit einiger Zeit ist dort einiges im Gange, die kleine Gartengruppe des Vereines hat die rund 200 Quadratmeter große Fläche umgepflügt und gefräst. „Vorerst geht es darum, den Boden urbar zu machen, das heißt von den Hasspflanzen eines jeden Gärtners, wie Quecken und Ackerwinden, zu befreien“, erzählt Gartenbauarchitektin Claudia Rutschmann. Die Hälfte der Gartenfläche ist mit Gründüngung eingesät, auf der anderen Hälfte wurde Pferdemist verteilt, so dass der Boden im kommenden Frühjahr gut gedüngt und unkrautfrei für die Gemüsebeete vorbereitet ist.

Der Gartentrupp verteilt den Pferdemist mit Hilfe zweier kleiner Männer auf der Fläche. | Bild: Kulturraum Klettgau

Kartoffeln und Rosenkohl sowie Tomatenpflanzen an der wärmenden Kirchenmauer sind bereits gesetzt. „Wir wollen einen ökologischen Garten, in dem nichts abgespritzt wird, einen naturnahen Nutzgarten, in dem auch Insekten und anderes Getier einen Lebensraum findet“, so Rutschmann.

Was die Gestaltung betrifft, bestünden unterschiedliche Konzepte, aber es gehe darum, den Garten gemeinsam zu entwickeln, führt die 54-jährige Erzingerin aus.

Noch ist alles in der Anfangsphase, Gärtengeräte wie Hacken, Spaten oder Gießkannen werden noch gebaucht. „Wer Gerätschaften übrighat“, sagt Claudia Rutschmann, „wir nehmen sie gerne“.

Oliver Güntert macht den Anfang und mäht die Wiese. | Bild: Kulturraum Klettgau

Mitte Juli soll es ein gemeinsames Treffen geben, bei dem ein Plan für den Garten erstellt wird. Überhaupt ist vorgesehen einen regelmäßigen Jour Fixe im Garten in den frühen Abendstunden zu vereinbaren. Noch ist der Gartentrupp zahlenmäßig recht überschaubar und Mitgärtner sind willkommen. Sie erwartet eine aufgestellte, gesellige Gartentruppe. Darüber hinaus: Wenn die erste Ernte eingefahren wird, wird redlich geteilt.