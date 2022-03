Klettgau/Grießen/Karlsruhe – Rundum erneuert präsentiert sich der Standort der ZG Raiffeisen in der Industriestraße 2 in Klettgau-Grießen – und das nicht nur optisch. Beim breitgefächerten Sortiment hat man ordentlich „nachgelegt“ und bietet sowohl Baustoffkunden als auch Endverbrauchern ein Plus an Marken und Produkten.

„Vom Päckchen Schrauben über Maschinenzubehör bis hin zu Lebensmitteln: Wir sind jetzt noch besser aufgestellt“, beschreibt es Niederlassungsleiter Andreas Holle. Erst vor kurzem ist er mit seinem knapp zehnköpfigen Team von der provisorischen Container-Verkaufsfläche zurück gezogen in die frisch renovierten und komplett umgestalteten Räumlichkeiten des Standortgebäudes. Knapp eine Million Euro hat die ZG investiert.

Produkte aus der Region

Der Baustofffachmarkt hat in der Neukonzeption deutlich mehr Fläche erhalten und wurde auch in der Präsentation aufgewertet. Es gibt ein breiteres Markenportfolio, unter anderem mit Herstellern wie Makita, Projahn und SHW Schwarzwälder Handwerkzeuge. Sehr wichtig ist Niederlassungsleiter Andreas Holle auch die Vertiefung des Lebensmittelsortiments, insbesondere bei Produkten aus der Region. Mit der Kombination aus Artikeln für den Baubedarf einerseits und den Haus- und Gartenbedarf andererseits erfüllt die ZG Raiffeisen in Klettgau-Grießen Nahversorgeranspruch.

Partnerschaften

Regionale Partnerschaften haben in der gesamten Unternehmensgruppe generell einen hohen Stellenwert: Als Generalunternehmer für die Umbau- und Sanierungsarbeiten wählte man die Holzwerkstatt Griesser GmbH aus Klettgau-Bühl. „Es ist alles hervorragend gelaufen“, lobt Andreas Holle die Zusammenarbeit. Trotz der schwierigen Situation auf dem Rohstoffmarkt war alles fristgerecht fertig. „Daran haben auch unsere Subunternehmen aus der Umgebung ihren Anteil“, kommentiert Chef und Zimmerermeister Dustin Griesser. Wie die ZG Raiffeisen setzt auch die Firma Griesser mit aktuell 20 Beschäftigten auf Tradition. Mit Dustin Griesser und Stefan Gamp ist bereits die dritte Generation „am Ruder“. Das Leistungsspektrum reicht von Planung und Baueingabe über Tiefbau und Ausbauarbeiten bis zur schlüsselfertigen Ausführung.

Die ZG Raiffeisen ist in Klettgau-Grießen schon viele Jahre ansässig, lange als Gemischtstandort für Baustoffe und Agrarbedarf. Als das Geschäft mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln vor gut zwei Jahren im großen Standort in Stühlingen gebündelt wurde, kamen Gerüchte auf: „Es hieß, die ZG würde hier in Klettgau-Grießen ganz aufhören“, berichtet Niederlassungsleiter Andreas Holle. „Stattdessen setzen wir mit unserer Investition ein Ausrufezeichen hinter unser Engagement.“

Erweitertes Sortiment

Um für die Kunden künftig noch attraktiver zu werden, wurden neue Bereiche ins Sortiment aufgenommen, darunter Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe in einem Shop-in-Shop-System. Endverbraucher dürfen sich – neben noch mehr regionalen Lebensmitteln – auch auf weitere Artikel in den Bereichen Gartenpflege und Tiernahrung freuen. Bei der Auswahl setzt die ZG Raiffeisen den Focus auf Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte.