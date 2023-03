Als Zeichen des Friedens und der Freundschaft hat die islamische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) zu ihrem 100-jährigen Bestehen und zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Waldshut der Gemeinde Dettighofen einen Baum gespendet. Die Aktion steht unter dem Motto „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Das Versprechen gaben die Vertreter von Majlls Ansarullah Deutschland der Dettighofer Bürgermeisterin Marion Frei anlässlich ihrer Teilnahme an den Feierlichkeiten in der Afiyat Moschee in Tiengen. 32 Gemeinden des Landkreises erhalten auf diesem Weg eine Baumspende.

Dieser Tage fanden sich fünf Vertreter der islamischen Organisation beim Dettighofer Dorfladen ein, wo der Baum als Symbol der Solidarität und Freundschaft der verschiedenen Glaubensgemeinschaften gepflanzt wurde. Mitarbeiter des Bauhofes und Gärtnermeister Mario Moser erledigten die Arbeiten fachgerecht.

Bürgermeisterin Marion Frei und Dorfladen-Vorstandsmitglied Rainer Bentele empfingen die fünfköpfige Delegation zur Baumpflanzung. Rainer Bentele nutzte die Gelegenheit, den Besuchern den Laden und die gesamte Infrastruktur zu zeigen. Besonders beeindruckt waren die Gäste vom Genossenschaftsmodel und dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft.

Nach der Besichtigung offerierte Marion Frei einen Imbiss. Frei bedankte sich bei der Delegation für das gelungene Projekt und versprach die spätere Anbringung einer Erinnerungstafel mit der Aufschrift: „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Die muslimische Reformgemeinschaft unterhält in Tiengen an der Badstraße eine moderne Moschee und hat im Landkreis Waldshut derzeit 160 Mitglieder. Die Prinzipien basieren auf einer moderaten Ausrichtung des islamischen Glaubens und sehen eine klare Trennung von Kirche und Staat und die Gleichwertigkeit von Mann und Frau vor. Seit 2014 nimmt die AMJ an der vom Bundesinnenministerium einberufenen Islam-Konferenz teil.