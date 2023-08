Die Katholische junge Gemeinde (KjG) Erzingen hat für 38 angemeldete Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr wieder das alljährliche Jugendzeltlager veranstaltet. In diesem Jahr ging es für die Gruppe auf einen Zeltplatz bei Immendingen.

Vom 31. Juli bis zum 9. August ließen sich die Team-Leiter so einiges für die Kinder und Jugendlichen einfallen. So gab es beispielsweise eine Lagerolympiade, ein Geländespiel oder Ideen zur Lagerplatzverschönerung. Vom 6. auf den 7. August verließen die Kinder und ihre Leiter das Lager und suchten sich in Tuttlingen eine Übernachtungsmöglichkeit. Untergekommen sind sie bei einem Landwirt, der ihnen seine Scheune anbot.

Nach einem Ausflug in ein Hallenbad hielt dann Marita Durek am 7. August einen Gottesdienst im Lager ab. Abends sang die Gruppe am Lagerfeuer in Begleitung von Gitarrenmusik Lieder. Wer sein Kind im Lager besuchen wollte, hatte dazu am 6. August die Möglichkeit dazu. Dort gab es Besuch von Eltern und Geschwistern und ein gemeinsames Mittagessen, um Zeit zu verbringen. Trotz des durchwachsenen Wetters war das Lager wieder ein Erfolg.