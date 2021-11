von eva baumgartner

Für viele Erzinger ist es Ehrensache, Mitglied im hiesigen Fußballverein zu sein. Sei es als Passivmitglied, das mit seinem Vereinsbeitrag den Verein unterstützt, oder als aktives Mitglied, als Spieler, Trainer, Vorstandsmitglied, Betreuer und Helfer – der ehrenamtlichen Posten gibt es viele.

Nach der Maxime „Wenn der Vater mit dem Sohne“ wird die Passion für den Fußballsport weitergegeben. Und es ist nicht weiter überraschend, dass ganze Familien mit dem Verein eng verbunden sind, und das über viele Jahre, Jahrzehnte und gar Generationen hinweg.

Zum 100-jährigen Jubiläumsfest nahmen demzufolge die Ehrungen verdienter und langjähriger FC-Mitglieder großen Raum ein. Feierlich in die Reihen der Ehrenmitglieder wurden Thomas Indlekofer und Thomas Bendel aufgenommen. Sie erhielten darüber hinaus die goldene Vereinsehrennadel mit Urkunde.

In seiner Laudatio erinnerte Vorsitzender Patrick Netzhammer an ihre großen Verdienste. Thomas Indlekofer war lange Jahre aktiver Spieler, trainierte dann von 1995 bis 1998 die erste Mannschaft, anschließend zwei Jahre die zweite FC-Truppe. Sein Amt als dritter Vorstand hatte er zwei Jahre lang inne, schließlich prägte er in der Zeit 2016 bis 2021 als Vorsitzender die Marschroute des FC Erzingen. In seiner Amtszeit wurde der Kunstrasenplatz gebaut, in den er unzählige Arbeitsstunden investierte. „All die Jahre“, so Netzhammer, „kümmerte er sich um die Sportanlagen und war sich auch nicht zu schade, als Trainer einzuspringen.

Auch Thomas Bendel war bis weit in die 2000er Jahre aktiver Spieler, ein Jahrzehnt lang war er Schiedsrichter, von 2007 bis 2015 führte er als Vorsitzender das Vereinsschiff in schwierigen Zeiten mit einem sehr kleinen Team. „Er war unser Mädchen für Alles“, betonte Netzhammer.

Insgesamt wurden weitere 45 Mitglieder mit der silbernen beziehungsweise goldenen Ehrennadel geehrt, darunter viele Passivmitglieder, die seit 50, 40 und 25 Jahre ihrem Verein die Treue halten. Im Aktivbereich wurden für zehn Jahre geehrt: Maximilian Indlekofer, Niklas Keller, Piero Bonomo. Ausgezeichnet für 15 Jahre: Guiseppe De Feo und Fabian Binzer.