In dieser Hinsicht kann sich Sebastian Malleis glücklich schätzen, denn sein Vermieter ist der Ansicht: „Ich möchte, dass sich mein Mieter rundum wohlfühlt und somit auch möglichst lange in der Wohnung bleibt. Wir sind sehr zufrieden und wenn mal etwas sein sollte, haben wir immer ein offenes Ohr“, erklärt Kurt Vesper.

In Streitfällen kann es sich für Mieter dennoch lohnen, Mitglied im Kreismieterverein zu sein, betont Dietenberger. „Die einzige Lobby die Mieter haben, ist der Mieterverein. Er trägt dazu bei, dass sie nicht schutzlos sind und ihre Interessen vertreten werden“, so der Vorsitzende. In 90 Prozent aller Fälle würde bereits ein Gespräch mit den Vermietern genügen. „Es gibt oftmals auf beiden Seiten Uninformiertheit, welche Rechte und Pflichten beide Parteien haben“, weiß er. Ein Großteil der Arbeit bestehe deshalb in der Informationsübermittlung an Mieter und Vermieter: Ist die Mieterhöhung rechtens? Wie lange sollte die Kündigungsfrist sein und wann muss eine neue Heizung eingebaut werden?

Für Kurt Vesper seien diese Punkte allerdings keine Ausschlusskriterien: „Ich gehe bei der Mietersuche immer nach meinem Bauchgefühl – das trügt einen nie.“ Sein Mieter, Sebastian Malleis, beschreibt das Mietverhältnis als „sehr ruhig und entspannt“. Das Leben von Tür an Tür sieht er als Vorteil: „Wenn in der Wohnung etwas nicht funktionieren sollte oder etwas gemacht werden muss, kann ich einfach klingeln“, berichtet er.

Für seinen jetzigen Mieter Sebastian Malleis war die Wohnung ein Glückstreffer: „Zu Beginn war ich erstmal froh, überhaupt etwas gefunden zu haben.“ Berufliche Gründe führten den gelernten Zerspanungsmechaniker 2014 in den Landkreis Waldshut. „Ich hatte als Zugezogener nie das Gefühl, Nachteile auf dem Wohnungsmarkt zu haben“, sagt er. Vielmehr würden seiner Ansicht nach das Auftreten und auch der Charakter eine Rolle bei der Wohnungssuche spielen. In diesem Punkt widerspricht Manfred Dietenberger, Vorsitzender des Kreismietervereins Waldshut. „Wenn Sie den falschen Namen tragen, alleinstehend oder alleinerziehend sind oder nicht direkt aus dem Landkreis Waldshut kommen, wird die Suche in vielen Fällen anspruchsvoller“, sagt er. Diese Aussage stützt er auf langjährige Erfahrungsberichte, wie lange Mieter – auf welche diese Kriterien zutreffen – zum Teil nach geeignetem Wohnraum suchen.

Klettgau – Mieter und Vermieter gehen Hand in Hand – wohnen sie zudem unter einem Dach, wie im Falle von Kurt Vesper und Sebastian Malleis im Klettgauer Ortsteil Grießen, muss die Chemie stimmen. Seit mehr als 20 Jahren vermietet Vesper seine Einliegerwohnung an alleinstehende Personen oder Paare. Ein dauerhaftes Mietverhältnis sei ihm ein besonderes Anliegen, zudem müsse es vom Menschlichen passen, erklärt er. „Im Prinzip leben wir in einem Haus. Zwar hat jeder seine eigene Haustüre, aber man muss dennoch gut miteinander auskommen“, sagt der Vermieter. Mit den meisten Mietern habe er nur positive Erfahrungen gemacht und bereue es nicht, die Einliegerwohnung gebaut zu haben. „Über die Jahre hatten wir sieben oder acht Mieter und zumeist hat das gut funktioniert“, so Vesper.

Neben Mietwohnungen gibt es in der Gemeinde Wutöschingen auch ein begrenztes Angebot an Ferienwohnungen. Gerade Monteure sind auf Unterkünfte wie diese angewiesen

Wutöschingen – In Großstädten und Touristenhochburgen verschärfen Online-Plattformen wie Airbnb zur Buchung und Vermietung von Unterkünften sowie Ferienwohnungen den Mangel an vorhandenem Wohnraum. Im ländlichen Raum, wie in der Gemeinde Wutöschingen, spiele der Tourismus hingegen eine untergeordnete Rolle, erklärt Bürgermeister Georg Eble. Er sieht die insgesamt zwölf Anbieter von Ferienwohnungen in der Kommune als einen Segen an, die vor allem Monteuren zugute kommen würden. „Speziell bei uns in Wutöschingen sehen wir in den Anbietern keine Konkurrenz oder keinen Nachteil, indem hier Wohnungen vorgehalten werden“, so Eble.

Zu diesen Anbietern zählen auch Elena und Dieter Ebner, die seit diesem Jahr ihre Türen für Gäste geöffnet haben. Das Konzept gehe auf, erklärt die gelernte Pflegefachfrau im Gespräch mit dieser Zeitung. Hauptgäste seien bislang Monteure und Mieter auf Zeit gewesen – doch auch Touristen wünscht sie sich für die „tolle Region“. Für Elena Ebner war die Vermietung einer Ferienwohnung bis in diesem Jahr Neuland. Das große Bauernhaus mit dazugehörender Landwirtschaft liegt direkt im Grünen am Ortseingang von Degernau. Bis zuletzt lebte das Ehepaar selbst in der 85 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung, die nun vermietet wird. „Den unteren Teil des Hauses hatten wir 20 Jahre an eine Familie vermietet. Nach ihrem Auszug haben wir uns die Frage gestellt, wie wir den Platz sinnvoll nutzen können“, berichtet Ebner.

Mit der bisherigen Bilanz sei sie mehr als zufrieden. „Das Konzept der Ferienwohnung ist sehr gut angelaufen, doch Touristen hatten wir bislang noch keine“, fügt die Vermieterin hinzu. Natürlich spiele die Corona-Pandemie in diesem Punkt auch eine gewisse Rolle. Jedoch sei die Region auch für viele unbekannt. „Wir hatten vor Kurzem einen Monteur aus Bremen bei uns in der Ferienwohnung. Ihm hat die Region bei uns so gut gefallen, dass er beim nächsten Mal mit seiner Familie Urlaub machen möchte und sich sogar nach Häusern umschauen will“, habe er Elena Ebner verraten.

Die Entscheidung nun keine festen Mieter mehr einziehen zu lassen, sei aus finanziellen und auch aus persönlichen Gründen gefallen. „Alleine von der Landwirtschaft kann man heute nicht mehr leben, das rentiert sich nicht mehr“, erklärt Elena Ebner. Der Traum an Gäste aus aller Welt zu vermieten, schlummere jedoch schon länger in ihren Gedanken. „Ich bin eine sehr gastfreundliche Person und hatte nie Bedenken oder war skeptisch“, sagt die gebürtige Rumänin. „Für die Gäste da zu sein, ist das, was ich kann und was ich machen möchte“, betont sie. Mit der Ferienwohnung habe sie ihre Leidenschaft entdeckt und viel Herzblut darin investiert. Das Konzept soll nun um eine Sommerküche mit Grill und Brotbackofen im Außenbereich ergänzt werden. „Wir wollen unsere Ferienwohnung familiär gestalten und führen, damit sich unsere Gäste wie zuhause fühlen“, sagt sie.