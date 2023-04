Mit einer Unterstützung von Bund und Land in Höhe von 18 Millionen Euro baut die Gemeinde Klettgau in den Ortsteilen Erzingen, Grießen, Geißlingen, Rechberg, Weisweil und Bühl derzeit ein Glasfasernetz aus.

Haushalte, die gefördert werden, bekommen einen Anschluss für einen Eigenanteil in Höhe von 500 Euro. Wer nicht gefördert wird, muss seinen Anschluss inklusive anfallender Arbeitskosten selbst bezahlen. Bürger aus Rechberg sehen darin Probleme: undurchsichtige Kosten und ein Gefühl der Ungleichbehandlung.

Im Bauamt der Gemeinde Klettgau in Erzingen diskutiert Bürgermeister Ozan Topcuogullari (links im Bild) mit seinen Nachbarn aus Rechberg. | Bild: Nico Talenta

Förderbar ist, wessen Internetverbindung eine Bandbreite von 30 Megabits pro Sekunde unterschreitet. Die Unterscheidung zwischen geförderten und ungeförderten Anschlüssen liegt laut Bürgermeister Ozan Topcuogullari allerdings nicht im Ermessen der Gemeinde.

„Im Rahmen einer Markterkundung im Jahr 2019 wurde uns mitgeteilt, welche Anschlüsse nicht förderfähig sind. Alle anderen wollen wir jetzt ausbauen“, so der Bürgermeister.

Hohe Kosten für ungeförderte Anschlüsse

Haushalte mit ungeförderten Anschlüssen müssen die tatsächlichen Kosten für einen Anschluss tragen. Sie setzen sich zusammen aus den Grund- und Laufmeterkosten des Bauunternehmens Citrus und die Anschlussgebühr der Gemeinde. Da kommen schnell zwischen 3000 und 4000 Euro zusammen.

„Die Kosten für die einzelnen Positionen wurden von einem anerkannten Planungsbüro geprüft und anerkannt“, teilt der Bürgermeister im Gespräch mit. Auch seien die Vertragsbedingungen zwischen der Gemeinde und dem Ausbauunternehmen nicht verhandelbar.

Monika Eichin, Breitband-Expertin der Gemeinde Klettgau fügt an: „Die Kosten der einzelnen Positionen rücken wir nicht raus, dürfen wir auch gar nicht. Es kommt einfach auf den individuellen Fall an.“ Ozan Topcuogullari verspricht aber: „Die Grundkosten belaufen sich auf etwa 2100 Euro. Es werden keine 1000 Euro, aber auch keine 3000 Euro sein.“

Abschluss der Planungsphase zum 30. April

Bereits seit dem Jahr 2021 können Bürger ihre Anträge für einen Anschluss an das Glasfasernetz bei der Gemeindeverwaltung einreichen. Die Planungsphase wird in diesem Jahr zum 30. April final abgeschlossen. Später eingehende Anfragen auf einen Anschluss an das Glasfasernetz können laut Gemeindeverwaltung dann erst nach Abschluss des derzeitigen Projektes berücksichtigt werden.

Prinzipiell ein zukunftsweisendes Projekt

Stefan Genswein aus Rechberg findet den Glasfaserausbau der Gemeinde zwar prinzipiell zukunftsweisend, gehört aber zu den nicht geförderten Haushalten. Vertraglich beziehe er derzeit eine Internetleistung von 20 Megabits pro Sekunde, könne über seine Anbindung aber bis zu 400 Megabits beziehen. „Es zählt eben nicht, was ich habe, sondern was möglich ist“, versucht Topcuogullari zu erklären.

Der Rechberger Franz Rutschmann bringt Beispiele aus anderen Gemeinden in die Diskussion mit ein: „Prinzipiell wird alles immer teurer. Da dachten sich viele, sie lassen sich lieber jetzt an das Glasfasernetz der Gemeinde anschließen als in fünf oder zehn Jahren. In anderen Gemeinden wie beispielsweise Weilheim zahlen die Bürger allerdings deutlich weniger dafür.“

Josef Baumann, Franz Rutschmann und Stefan Genswein (von links) bringen offene Fragen zum Thema Breitband auf den Tisch. | Bild: Nico Talenta

Wie die Kosten dort zustande kamen, kann Eichin nicht sagen. „Weilheim hatte dann wohl ein anderes Fördermodell. Wir wissen nicht, wie das dort war. Da müssten sie dort direkt selber nachfragen.“ Die genauen Kosten der einzelnen Positionen würden allerdings wegen des Wettbewerbsgedanken ohnehin immer unter Verschluss bleiben.

Die Geduld des Bürgermeisters strapaziert

Ozan Topcuogullari empfiehlt jedem, sich jetzt an das Glasfasernetz anschließen zu lassen – auch ungeförderten Haushalten: „Die Straße wird jetzt aufgerissen. Das müssen Sie später alles selbst bezahlen. So billig wird es nie wieder, auch wenn es jetzt mehrere Tausend Euro sind. Gute Dinge kosten halt.“

Auf das Gefühl einer Ungleichbehandlung lässt sich der Bürgermeister nicht ein und wird mit der Zeit deutlich aggressiver im Ton. „Sie können Fragen stellen, aber dieses Wenn und Aber wird mir langsam echt zu blöd. Nur in Rechberg gibt es diese Probleme.“

Das Netz gehört später der Gemeinde

Ist das Glasfasernetz in Klettgau erstmal ausgebaut, gehört es der Gemeinde. Diese wiederum verpachtet es an ein Internetversorgungsunternehmen aus Schönau, das für die Instandhaltung und andere Maßnahmen zuständig ist. Bürgermeister Ozan Topcuogullari: „Wir haben dann ein sogenanntes Open Access Netz, bei dem jeder Internetanbieter auf das Netz darf.“

Allerdings werden Gebühren an die Versorgungsfirma fällig. „Es ist kein öffentliches Netz, sondern ein Gemeindenetz. Internetnutzer können ihr Signal selbst wählen, aber keine physischen Anschlüsse von anderen Versorgern anbauen lassen.“