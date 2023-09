Das Erzinger Winzerfest hat im vergangenen Jahr sein Debüt in einem neuen Gewand gegeben: am neuen Standort bei der Grundschule und der Gemeindehalle in der Clissoner Straße mitten im Dorf, unter freiem Himmel, sofern das Wetter es zulässt.

Nach wie vor sind die großen Fixpunkte die Krönung der Weinprinzessin am Samstagnachmittag mit der feierlichen Eröffnung des Weinfests und tags darauf, am Sonntag, der große Festumzug. In diesem Jahr steht der Umzug unter dem Motto „Wir miteinander“.

Der Ablauf Samstag, 16. September: 15 Uhr Start der Bewirtung auf dem Festgelände; 16 Uhr Krönung der Weinprinzessin; 16 bis 18 Uhr Musik des Erzinger Musikvereins, 18 bis 20 Uhr spielt der Musikverein Fützen; 20,30 bis 23.30 Uhr Unterhaltung mit der Brassband Halbe Händsche; 23 bis 3 Uhr Betrieb der Winzerbar in der Gemeindehalle. Sonntag, 17. September: 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche; 11 bis 13 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Fützen; 14 Uhr Winzerfestumzug; 15 bis 18 Uhr musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Dogern und die Trachtenkapelle Obermettingen.

Große Festwagen ziehen durch das Dorf. | Bild: Eva Baumgartner

Der Vorsitzende der Erzinger Winzergenossenschaft und maßgebliche Organisator, Martin Stoll, verspricht im Gespräch mit dieser Zeitung ein spannendes, vielfältiges Festwochenende, bei dem sich viele Erzinger Vereine ins Zeug legen werden: „Dadurch ist eine große Vielfalt gewährleistet, auch deshalb, da jeder Verein selbst wirtet.“

Im Zentrum steht die Festbühne, drum herum, auf dem Gelände verstreut, bieten sich verschiedenste Anlaufstellen mit Speisen und Getränken, begleitet von viel Musik. Für die kleinen Besucher wird es Spiel und Spaß auf dem Parkplatz hinter dem Schulpavillon geben.

Ohne Blasmusik gibt es kein Winzerfest. | Bild: Eva Baumgartner

Viel Arbeit gibt es also hinter den Kulissen für die Organisatoren, aber auch bei Wagenbauern geht es in diesen Tagen hoch her. Versteckt in Scheunen und Garagen, wird Abend für Abend gewerkelt und gebastelt, um die großen, prächtig geschmückten Motivwagen rechtzeitig fertigzustellen. Daran hat sich seit Jahr und Tag nichts geändert.

Neue Weinprinzessin wird gewählt

Für Lea Netzhammer jedoch, die noch amtierende Weinprinzessin, ändert sich am kommenden Samstag einiges: Für sie heißt es beim 65. Winzerfest Abschied nehmen von Amt und Würden als Erzinger Weinhoheit. Die 22-jährige Winzertochter studiert in Konstanz Soziologie und Politik. Sie hat ein Jahr lang den Erzinger Wein bei offiziellen Anlässen repräsentiert.

Nach ihren Erfahrungen als Weinprinzessin befragt, erklärt sie: „Es war für mich ein sehr schönes Jahr, in dem ich unsere Weine noch mal neu lieben gelernt habe und unsere Winzerinnen und Winzer ein Stück besser kennenlernen durfte.“ Für sie gehe ein Jahr voller Erfahrungen zu Ende, aber die Freude am Wein behalte sie natürlich. Wer ihre Nachfolgerin wird, ist nach wie vor ein streng gehütetes Geheimnis, das erst am Samstag gelüftet wird.

Lea Netzhammer bei der Krönung durch die Badische Weinprinzessin Geraldine Liebs. | Bild: Eva Baumgartner

Während unten im Dorf am kommenden Wochenende das Leben tobt, herrscht weit oben in den Weinbergen eine herrliche Ruhe. Dort, wo der Wein gedeiht, der beim Winzerfest gefeiert wird, sind die Aussichten auf einen hervorragenden Tropfen bestens. „Nach dem prekären Frühjahrswetter ist jetzt die Wetterlage für unseren Wein ideal. Die Reben sind in einem Topzustand“, freut sich Martin Stoll.