Klettgau – Die Weinberge beidseits der Landesgrenze prägen das Landschaftsbild im oberen Klettgau. Seit Jahr und Tag stehen die Weinstöcke stramm wie eine friedliche Armee, in Reih und Glied, an den Südhängen. Daran hat sich über lange Jahrzehnte nichts zu geändert. Verschwunden hingegen ist die kleinbäuerliche Welt, die die Weinberge hegte und pflegte, sie ist von professionellen Winzerbetrieben abgelöst. Geblieben ist aber das traditionelle Erntedankfest der Winzer, das alljährliche Winzerfest, das sich in Erzingen zum 65.¦Male jährt.

Auch dieser große Erzinger Anlass hat Veränderung erfahren und wird seit dem vergangenen Jahr in kleinerem Rahmen und an einem anderen Ort gefeiert. Das Winzerfest ist in das Dorf zurückgekehrt: Bei und auf dem Gelände der Grundschule wird am Samstag, 16.¦September, bis Sonntag, 17.¦September, der Erzinger Wein gefeiert.

Wie immer fällt der Startschuss mit dem feierlichen Einzug der neuen Weinprinzessin und der anschließenden Krönung am Samstag um 16¦Uhr, wobei das Festgelände bereits um 15¦Uhr für die Besucher geöffnet ist.

Nach diesem großen Festakt kann gefeiert werden. Für viel Musik sorgt zuerst der Musikverein Erzingen, anschließend das Blasmusikorchester Unterlauchringen und ab 20.30¦Uhr lädt die Brassband „Halbe Händsche“ zum Abtanzen unter freiem Himmel ein. Auch in der angrenzenden Gemeindehalle, die zur Winzerbar umfunktioniert sein wird, kann gefeiert werden. Während das Festgelände mit Rücksicht auf die Anwohner um 23.30¦Uhr geschlossen wird, können Nachteulen in der Halle bis 3¦Uhr in den Morgen hinein feiern.

Für eine große Vielfalt an Speisen und Getränken sorgen sieben Klettgauer Vereine, die mit ihren Ständen verteilt auf dem Gelände für die zahlreichen Besucher gewappnet sein werden.

Der zweite große Höhepunkt ist am Sonntag, 17.¦September, der Festumzug um 14¦Uhr. Im 65.¦Jahr lautet das Motto: „Wir miteinander“. Zuvor um 10¦Uhr findet der ökumenische Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Georg statt, dem das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Fützen folgt.

Für alle Festbesucher, die mit dem Auto anreisen, stehen Parkplätze bei der Realschule zur Verfügung, von dort sind es nur wenige Gehminuten Fußweg bis zum Festgelände. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es beim Erzinger Schwimmbad.

Der Umzugsstrecke ist im Großen und Ganzen die gleiche wie im vergangenen Jahr. Vom Kirchenparkplatz zieht der Tross der Umzugsteilnehmer, wie Laufgruppen, Musikkapellen und Motivwagen, über die Clissoner Straße, zweigt in die St. Georgstraße ab, schwenkt dann in die Breitmattstraße und führt über die Gartenstraße zur Einmündung der Clissoner Straße. Dort löst sich der Umzug auf, die großen Gespanne ziehen über die Degernauer Straße zurück auf den Kirchenparkplatz.

Danach heißt es sich in das Getümmel zu werfen und sich auf dem Festgelände verwöhnen zu lassen. Auf der zentralen Bühne sorgen der Musikverein Dogern und die Trachtenkapelle Obermettingen für entspannende Unterhaltungsmusik, die vielen Anlaufstellen der Vereine locken mit edlen Tropfen aber natürlich auch mit alkoholfreien Getränken. Eine Vielfalt von Speisen steht zur Auswahl, Süßes und Deftiges, es ist für jeden Geschmack gesorgt. Und für die kleinen Besucher wird es Spiel und Spaß oberhalb der Schulpavillons geben.

Da aber alles irgendwann ein Ende findet, endet das Winzerfest am Sonntag gegen 18¦Uhr.