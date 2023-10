Klettgau – Gänzlich unsentimental und weit entfernt von einer Trauerveranstaltung ging die Auflösung der Erzinger Winzergenossenschaft über die Bühne. 62 Jahre lang hat sie bestanden. Die Genossenschaftsmitglieder, die zweite Generation der Gründerfamilien, hat die Auflösung nun einstimmig beschlossen.

Die Überalterung der Genossenschaftsmitglieder, damit einhergehend der Schwund der Rebflächen rechtfertigen die Geschäftsform einer Genossenschaft schlichtweg nicht mehr. „Wir haben die Grenzen der Wirtschaftlichkeit erreicht“, brachte Vorsitzender Martin Stoll in der Generalversammlung die Situation auf den Punkt.

Diese Entwicklung, dem gesellschaftlichen Wandel geschuldet, war absehbar. Über all die Jahre gaben nach und nach Genossenschaftswinzer aus Altersgründen und ohne Nachfolger ihre Rebflächen auf, verkauften oder verpachteten ihre Reben.

„Wir müssen nichts nachweinen, der gute Ruf des Erzinger Kapellenberg ist auf unsere Genossenschaft gegründet“, betonte Vorsitzender Stoll. Man habe ausnehmend gut gewirtschaftet, nicht zuletzt dank der professionellen Geschäftsführung durch Hans-Jörg Zölle. Dessen Jahresabschluss 2022/23 wurde in der Versammlung ausführlich vorgestellt und im Vorfeld vom Aufsichtsrat geprüft und abgesegnet. Unter der Leitung von Hans-Jörg Weissenberger wurden Vorstand, Geschäftsführung als auch Aufsichtsrat einstimmig entlastet.

Abwicklung dauert noch

Bis zur endgültigen Abwicklung der Genossenschaft dauert es noch rund zwei Jahre, erst 2025 kann das vorhandene Vermögen an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Derzeit ist ein Guthaben von 30.000 Euro vorhanden, Grund und Boden (Annahmestelle in der Gartenstraße) werden mit 76.000 Euro bewertet, Rücklagen über 11.000 Euro und Rückstellungen in Höhe von 5.900 Euro sind vorhanden.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari leitete die Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024, die die bisherigen Amtsinhaber bestätigten. Letztlich galt es, die Auflösung zu beschließen, alle 34 Mitglieder stimmten dafür. Zu Liquidatoren wurden Hans-Jörg Zölle, Martin Stoll und Christian Merx gewählt.

Was passiert jetzt mit den Rebflächen der Genossenschaftswinzern? Sie können ihre Flächen verpachten, verkaufen oder auch Bewirtschaftungsverträge mit hiesigen Weingütern abschließen. Der Vorstand empfahl diesbezüglich das Weingut Lorenz und Corina Keller. Dort hätten erste Vorgespräche zu erfolgversprechenden Verhandlungen mit guten Preisen geführt.

Ganz sterben wird die alte Tradition der Genossenschaftswinzer in Erzingen jedoch nicht, mit der Gründung des Winzervereines Erzingen wird der Weinbau im Dorf weiterhin ein großes Thema sein: das Winzerfest, die Weinmesse, die Förderung der Schulwein AG andere Veranstaltungen sollen unter dem Vereinsdach erfolgen. Dazu beschloss die Versammlung, 5000 Euro als Startkapital zu spenden. In den Vorstand wurden Martin Stoll als erster Vorsitzender gewählt, zu seinen Stellvertreter Heinz-Peter Hierholzer, zum Schriftführer Gabriel Zimmermann, zum Kassierer Dominik Weissenberger-Binzer.

„Es ist ein trauriger Anlass ganz besonders nach langen Jahrzehnten des gemeinsamen Schaffens“, erklärte Bürgermeister Ozan Topcuogullari abschließend. Dennoch mit dem neuen Winzerverein sehe er die große Tradition der Winzer weitergeführt.