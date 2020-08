von Albert Moser

Die Initiatoren der Interessensgemeinschaft Dorfladen hätten sich ein freudigeres Umfeld für die Gründung der neuen Genossenschaft „Dorfladen Dettighofen“ gewünscht, aber die derzeitigen gesetzlichen Vorschriften infolge der Corona-Pandemie zwangen die Verantwortlichen zum Umdisponieren. Im kleinen Rahmen fand die Gründungsversammlung für das herausragende Projekt im Rathaus statt.

Dettighofen Ein Dorfladen mit Café und Bistro soll in Dettighofen entstehen. Der Gemeinderat beschließt nun die Bauauschreibung Das könnte Sie auch interessieren

Unter der Leitung von Bürgermeisterin Marion Frei konstituierte sich die neue Genossenschaft. Der Aufsichtsrat besteht aus Konrad Leber (Vorsitzender), Dominik Henn, Jens Thäter und Michel Lampert; dem Vorstand gehören an: Markus Glattfelder (Sprecher), Jasmin Bachmann, Stefanie Mattick, Bernd Frei und Rainer Bentele.

Hoffen auf Solidarität

Die auf drei Jahre gewählten Funktionäre hoffen jetzt auf ein positives Gründungs-Gutachten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes und der sich anschließenden Eintragung in das Genossenschaftsregister, sowie dem zahlreichen Beitritt von Mitgliedern in die Genossenschaft. Bei einer 2019 durchgeführten Umfrage hatte eine große Anzahl der Bevölkerung ihr Interesse an der Genossenschaft bekundet. Jetzt hoffen die Verantwortlichen auf deren Solidarität. Der Dorfladen soll die Nahversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs – möglichst aus der Region – abdecken und außerdem ein Café/Bistro einschließen als Dorf-Treffpunkt. Die Kosten sind auf rund 900.000 Euro veranschlagt, ein Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro ist aus dem ELR-Programm zugesagt.

Kreis Waldshut Heimat – A-Z – Heute D wie Dorfladen: Wie ein ganzes Dorf um die Einrichtung eines Dorfladens kämpft Das könnte Sie auch interessieren

Ein Genossenschafts-Anteil kostet 200 Euro. Der Beitritt ist bei Beratungsterminen am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, sowie am Freitag, 9. Oktober, persönlich möglich. Stefanie Mattick ist eine der Initiatorinnen des Dorfladen-Projekts und appelliert an die Bevölkerung mit dem Slogan: „Werden Sie bis zum 12. Oktober Mitglied der ersten Stunde“. Jene Personen, die sich bereits schriftlich zum Eintritt in die Genossenschaft bereit erklärt haben, sollen persönlich angeschrieben werden. In der Zwischenzeit wird für das Projekt ein Energiekonzept erstellt. Außerdem erfolgt die Ausschreibung wesentlicher Baugewerke, sowie die Konzipierung eines Logos und einer Homepage. „Im Hinblick auf Lieferanten und Personal werden die Planungen vorangetrieben“, erläutern Bürgermeisterin Marion Frei und Vorstands-Sprecher Markus Glattfelder. Und schließlich ist man noch auf der Suche nach einem Namen für den Dorfladen.