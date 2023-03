Noch befinden sich die Weinberge im Winterschlaf. Für die Winzer ist, nachdem sie die Reben geschnitten und die Fruchtruten festgebunden haben, die Arbeit in den Reben vorerst beendet bis der Frühling kommt. In den Weinkellern werden derzeit die Jungweine filtriert und in Flaschen abgefüllt. „Mit dem Jahrgang 2022 sind wir überaus zufrieden, auch weil wir im vergangenen Jahr von den schlechten Launen der Natur verschont geblieben sind“, erklärt Winzer Lorenz Keller. Weder Frost noch Hagel hätten die Weinberge heimgesucht, und trotz des sehr trockenen Sommers sei der Jahrgang 2022 ein qualitativ und quantitativ guter Jahrgang.

Am kommenden Sonntag, 2. April von 11 bis 18 Uhr, werden mit der 20. Klettgauer Weinmesse den Weinliebhabern, Weingenießern und solchen, die es noch werden wollen, die vielfältigen Weine der Klettgauer Winzerbetriebe präsentiert: frische Jungweine und gereifte Jahrgänge werden für genussvolle Stunden sorgen. Die fünf Klettgauer Winzerbetriebe, zwei Gastwinzer aus dem benachbarten schweizerischen Trasadingen sowie die Schulwein AG der Realschule Klettgau stellen ihre Weine vor und stehen den interessierten Besuchern Rede und Antwort.

Nachdem die Weinmesse im vergangenen Jahr auf dem Schulhof der Grundschule Erzingen stattgefunden hat, findet sie am Palmsonntag wieder wie gewohnt in der Gemeindehalle statt. Wie gewohnt – und auch wirklich wichtig beim Genuss all der guten Tropfen – stehen feine Speisen für die Messebesucher bereit: Flammkuchen, Pasta-Gerichte nebst Kaffee und Süßem sorgen für eine solide Grundlage. Auch lohnt es sich, die Trash-Art-Ausstellung der Lottstetter Künstlerbrüder „AnRa“ mit ihren konsum- und gesellschaftskritischen Arbeiten in Augenschein zu nehmen.

Eröffnet wird die Weinmesse von der amtierenden Weinprinzessin Lea Netzhammer und Bürgermeister Ozan Topcuogullari um 12 Uhr, Einlass ist um 11 Uhr. Im Eintrittspreis von 8 Euro ist die Weindegustation enthalten.