Klettgau (eva) In diesen nicht gerade leichten Zeiten kommt für viele der Weihnachtszeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Eine erste Einstimmung in eine hoffentlich friedvollere Zeit ist immer am ersten Freitag im Dezember der Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins Klettgau im historischen Dorfkern Grießens. Der Kirchbrunnen präsentiert sich als prächtiger großer Adventskranz und heißt gleich eingangs die Marktbesucher willkommen.

Zu Füßen der katholischen Kirche St. Peter und Paul wird die Besucher ein stimmungsvolles weihnachtliches Dorf empfangen, mit Ständen und Buden, die ihre Waren feilbieten und mit vielfältigen Speisen und Getränken aufwarten.

Die Marktstände bieten eine Fülle von Selbstgemachten, Kunsthandwerklichen bis hin zu regionalen Produkten, es wird viele Weihnachtsschnäppchen geben, allesamt jenseits der Einheitsmassenware. „Wir freuen uns über die treuen und emsigen Hobbykünstler, in diesem Jahr sind viele Neue dazugekommen“, sagt die Diana Stoll-Boller, die maßgeblich den Weihnachtsmarkt organisiert. Dabei kann sich der Gewerbeverein auch auf die hiesigen Vereine verlassen, die alle eine Fülle von Spezialitäten in fester und flüssiger Form anbieten: Punsch und Glühwein, Kaffee, Tee, Weihnachtsgebäck, Waffeln und auch deftiges wie Flammkuchen, Raclette, Grillwurst und Steaks und vieles anderes mehr.

Aber was wäre die Weihnachtszeit ohne Musik und Gesang? Das Jugendorchester Klettgau spielt auf der Bühne weihnachtliche Weisen, ebenso die Weihnachtscombo des Grießener Musikvereines, die durch die Gassen zieht, ein Alphornspieler wird auftreten, Kinder des hiesigen Kindergartens singen Weihnachtslieder, gegen 18 Uhr findet in der Kirche das offene Adventssingen mit der Gruppe Karamel statt. Zuvor jedoch wird der Nikolaus etwa um 17 Uhr den Kindern eine kleine Bescherung bringen. 250 Päckchen, gefüllt mit feinen Dingen, hat er für die kleinen Besucher in seinem Sack. Zwischendurch bietet sich ein Besuch der Engelsstube in der Marktstraße 74 an. An die tausend Engelfiguren in uralten, versteinerten Eichenwurzeln sind bei freiem Eintritt zu bestaunen. Wer möchte, der kann dort der Krebsnachsorgeklinik Tannheim spenden. Der Weihnachtsmarkt am Freitag,

2. Dezember, beginnt um 15 Uhr und endet gegen 21 Uhr.