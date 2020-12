von sk

„Weihnachten to go“ heißt es in diesem Jahr in der evangelischen Kirchengemeinde Klettgau. Zu diesem Zweck ist das „Krippenfenster unter der Matthäuskirche“ in Erzingen aufgebaut – hinter Glas, beleuchtet und von außen zu besichtigen.

Wie ist die Geschichte dieser Krippe? Vor circa 30 Jahren stießen Frauen des ökumenischen Frauenkreises im schweizerischen Matt, hoch über Luzern gelegen, bei einem Ausflug zufällig auf große Krippenfiguren. Die Idee war geboren, für die evangelische Kirchengemeinde Klettgau ähnliche Figuren herzustellen. Die Frauen bastelten, nähten und opferten zum Teil ihre eigenen Haare für die Figuren. Jedes Jahr im Advent werden seither die Krippenfiguren in der Matthäuskirche gezeigt, entsprechend der biblischen Geschichte immer wieder anders gestellt. Am Heiligen Abend versammeln sich alle Figuren dann im Stall um das neugeborene Kind in der Krippe.

Die evangelische Kirchengemeinde wird sich in diesem Jahr an Heiligabend wegen der Pandemiebedingungen nicht in der Matthäuskirche versammeln. Der Klettgauer Kirchengemeinderat lädt stattdessen zum Familiengottesdienst auf Donnerstag, 24. Dezember, um 15 Uhr nach Klettgau-Rechberg ein. Wie einst die Hirten auf dem Feld – so wird unter freiem Himmel auf einer Wiese gegenüber dem dortigen Friedhof die Geburt Jesu Christi gefeiert und wie alle Jahre wieder sind auch diesmal Tiere dabei. Die Wiese gehört zum Hof Gasswies der Familie Rutschmann, die die Idee sofort unterstützte. Zu diesem Gottesdienst ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, über die Internetseite der Kirchengemeinde (https://kgklettgau.church-events.de) oder telefonisch auf dem Anrufbeantworter des Pfarramts. Auch für diesen Gottesdienst im Freien gelten die Einhaltung der Abstandsregeln und Maskenpflicht; Singen ist untersagt.

Die Gottesdienste Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, finden in der Matthäuskirche in Erzingen wegen der Corona-Pandemie keine Präsenz-Gottesdienste statt. Stattdessen wird zu gemeinsamen Gottesdiensten mit der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg in die größere Kadelburger Bergkirche eingeladen oder sie sind im Internet zu sehen. Sollte im Landkreis Waldshut der Inzidenzwert von 300 überschritten werden, dürfen generell keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden.

Für alle, die lieber zu Hause bleiben, wird ab 16.30 Uhr ein Online-Gottesdienst zu Heilig Abend auf YouTube zu sehen sein, der in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg produziert wurde. Seit Beginn der Corona-Pandemie stellten die Evangelischen Kirchengemeinden Kadelburg und Klettgau sonntags Online-Gottesdienste auf YouTube bereit. Sie wurden in regionaler Zusammenarbeit von Pfarrerin Andrea Kaiser und Pfarrer Kaiser gemeinsam gestaltet und in der Kadelburger Bergkirche produziert (Suchwort auf YouTube: Evangelische Kirchengemeinde Klettgau). Die Online-Gottesdienste, die sich großer Beliebtheit erfreuen, sind auch über die Internetseiten der Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg zugänglich.