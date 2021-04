von Eva Baumgartner

Seit Montag muss ein tagesaktueller negativer Coronatest beim Friseurbesuch vorgelegt werden und seitdem geht in den Friseursalons nahezu nichts mehr. Gähnende Leere in den Räumlichkeiten. Nichts zu tun für die Mitarbeiterinnen, alle warten, dass vielleicht doch noch eine Kundin, ein Kunde hereinschneit.

„Eine katastrophale Situation“

Das ist auch bei Friseurmeister Günter Manz in Grießen so, dies am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr, wenn es normalerweise im Salon brummt. Manz betreibt zwei Friseurgeschäfte, eines in Grießen und eines in Erzingen. Er beschäftigt 14 Mitarbeiterinnen, davon fünf Auszubildende, und er ist stinksauer. „Das ist eine unerträgliche, katastrophale Situation“, sagt er und muss sich sichtlich beherrschen, um nicht drastischere Worte zu benutzen.

Die Regierung könne nichts besseres für die Schwarzarbeit tun, schiebt er nach und muss erst einmal tief Luft holen. Man habe alles getan, um eine für Kunden und Personal sicherere Umgebung zu schaffen, das Hygienekonzept konsequent umgesetzt und eingehalten, Masken getragen, die Abstände eingehalten, es habe sich niemand beim Friseurbesuch mit Corona angesteckt. Und jetzt das. Die Termine im Kalender wurden abgesagt, so schnell einen Test im ländlichen Raum aufzutreiben, ist für viele nicht möglich, für andere zu umständlich.

Löhne aus eigener Tasche zahlen

Bei den Männern habe er diese Woche einen Einbruch von 100 Prozent, nur eine Handvoll Frauen fand ihren Weg in seine Salons. Deshalb habe er am Mittwochnachmittag den Erzinger Salon schließen müssen. Acht Angestellte befinden sich in Kurzarbeit, aber ganz katastrophal sei die Situation der Lehrlinge, deren Löhne er aus eigener Tasche bezahlen muss. „So können die doch nichts lernen. Ohne Kunden, wie soll das gehen?“

Vorschub für Schwarzarbeit?

Bei der Grießener Friseurmeisterin Nagihan Eroglu, ein Einfraubetrieb, ist die Lage genau gleich. „Seit Tagen sitze ich oft einfach nur herum und warte“, so schildert sie ihre Situation. Irgendwann sei man einfach mit den Nerven fertig. Auch sie denkt, dass die jüngste Verschärfung der Schwarzarbeit Vorschub leisten wird.

Nagihan Eroglu in ihrem Salon Nagi in Grießen. | Bild: Eva Baumgartner

Gähnende Leere in den Salons

In Erzingen wartet Patrizia Buccoliero mit ihrer Mitarbeiterin auf Kunden. „Seit Montag haben wir fünf Kunden bedient, heute nachmittag kommen noch zwei Kunden.“ Sie zückt ihr Smartphone und ruft die Absagen aufgrund der nicht vorhandenen Covid-Tests von Kunden auf. Nach gut einem Jahr Corona habe sich trotz der Auflagen nichts verändert. „Glücklicherweise habe ich noch Reserven im Rücken, aber die reichen auch nur noch für zwei bis drei Monate“, sagt sie und „wenn das so weitergeht, gehen wir alle den Bach runter.“

Patrizia Buccoliero hat in ihren Salon Patrizia in Erzingen viel investiert. | Bild: Eva Baumgartner

Im Erzinger Salon Kujawa ist ebenso außer den Inhabern, Ulrich und Renate Kujawa, niemand im Salon. So werden eben die Spiegel und die Waschbecken noch einmal auf Hochglanz gewienert.

„Wir müssen keine Miete bezahlen und wir haben keine Angestellten, sodass wir bis jetzt noch gut über die Runden gekommen sind“, erzählt Ulrich Kujawa. Nachdem man finanziell den absoluten Lockdown im vergangenen Jahr einigermaßen verdaut habe, habe sich jetzt durch die erforderliche Testvorlage die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung zerschlagen. „Uns bleibt nur noch die Hoffnung, dass wir mit dem Impfen so schnell wie möglich durch sind.“

Die Erzinger Friseure Ulrich und Renate Kujawa hoffen auf die Durchimpfung der Bevölkerung. | Bild: Eva Baumgartner