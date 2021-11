von eva baumgartner

Die Gemeindewerke Klettgau stellten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ihre Zahlen für das Betriebsjahr 2020 sowie den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr 2022 vor.

Geschäftsführerin Barbara Kramer hatte einerseits Gutes zu vermelden, da im vergangenen Jahr ein Gewinn von 357.000 Euro zu Buche schlug. Aber sie stellte auch in Aussicht, dass bei der Wasserversorgung der Klettgauer möglicherweise eine Erhöhung der Wassergebühren in naher Zukunft ins Haus stehe. „Die Situation für die Wasserversorgung ist weiterhin von einem deutlichen Anstieg der Unterhaltungskosten gekennzeichnet. Und die in den letzten Jahren ausgeführten, umfangreichen Investitionen führen zu höheren Folgekosten“, führte Kramer aus. Auch angesichts der möglichen steigenden Material- und Energiepreise könnte der Wasserpreis steigen. Letztmals wurde die Wassergebühr im Jahr 2016 erhöht, der Kubikmeter Wasser kostet seither 1,98 Euro.

Im Coronajahr 2020 stieg erwartungsgemäß der Wasserverbrauch: Homeoffice, zahlreiche private Gartenpools machten sich bemerkbar. Insgesamt wurden rund 415.000 Kubikmeter Wasser für 948.500 Euro abgegeben, der erwirtschaftete Gewinn daraus beträgt rund 112.000 Euro. Die betriebenen Photovoltaikanlagen brachten einen Gewinn von 14.230 Euro. Nach einem Verlust von 110.709 Euro im Jahr 2019 konnte im Jahr 2020 aus dem Betriebszweig Beteiligungen ein Gewinn von 230.851 Euro verbucht werden.

Im Jahr 2020 wurden rund 980.000 Euro für Investitionen ausgegeben. Unter anderem für die Erneuerungen der Wasserleitungen in der Herren- und Jahnstraße in Grießen, sowie in der Dorf- und Schulstraße in Geißlingen. Insgesamt 600.000 Euro wurden in die im Bau befindlichen Maßnahmen wie den Neubau des Hochbehälters Brand in Grießen und in die Baugebiete Wetteäcker und Rubel investiert.

Aufgrund dieser Investitionen sind jetzt im laufenden Jahr 2021 die liquiden Mittel der Gemeindewerke aufgebraucht, zu bezahlen sind aber gegen Jahresende noch rund 400.000 Euro, dazu ist eine Darlehensaufnahme bei der Gemeinde notwendig. Für 0,84 Prozent Zins und einer jährlichen Tilgung von drei Prozent stimmte der Gemeinderat dem Darlehen zu.

Für das kommende Jahr 2022 rechnen die Gemeindewerke mit einem Verlust von 63.000 Euro. Die Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2022 werden mit 805.700 Euro kalkuliert. Die größten Investitionsposten wird die Erweiterung der Wasserversorgung Geißlingen mit Hallenanschluss in Höhe von 140.000 Euro sowie 75.000 Euro für Restarbeiten in Zusammenhang mit dem Neubau des Hochbehälters Brand in Grießen sein.