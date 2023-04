Der Turnverein Erzingen hat am 21. April zu seiner diesjährigen Hauptversammlung im Gasthaus Kick Inn in Erzingen eingeladen. Weil Thomas Indlekofer, Vorsitzender des Vereins, krankheitsbedingt ausfiel, begrüßte sein Stellvertreter Thomas Schön die 50 anwesenden Mitglieder.

Den Jahresbericht des abwesenden Vorsitzenden trug größtenteils Oberturnwart Manuel Scheyer vor, da er den umfassendsten Einblick in die einzelnen Veranstaltungen hatte. Es folgten die Berichte der Schriftführerin, des Kassiers und des Oberturnwartes.

Kasse im Gleichgewicht

Der Kassenbericht, vorgestellt von Steven Wehinger, zeigte für das Jahr 2022 einen ausgeglichenen Stand. Und das, obwohl der Verein im Jahr 2022 auf die Jahresaufführungen – eine der größten Einnahmequellen des Vereins – verzichten musste. Die ordnungsgemäße Kassenführung bestätige dann der Kassenprüfer Ralf Breitmayer.

Landesfinale in Erzingen Der Turnverein Erzingen ist in diesem Jahr Ausrichter des Landesfinales der Turnerjugend-Bestenkämpfe. Die Wettkämpfe finden am 6. und 7. Mai in Erzingen statt. Dabei handelt es sich um Geräteturnen auf höchstem Niveau. Mehrere hundert Kinder und Jugendliche traten zuvor in den Gau- und Bezirksentscheiden an, um jetzt im Landesfinale zu stehen. Geturnt wird in Mädchen- und Jungenmannschaften nach den Pflichtübungen des Deutschen Turner-Bundes. Der TV Erzingen bewirtet das gesamte Wochenende.

Nach den Berichten zeigte Beisitzer Christan Merx das allseits beliebte Pleiten-Pech-Und-Pannen-Video 2022/23. Ein Zusammenschnitt, auch Outtakes genannt, der schiefgelaufenen Übungen vor und während der Jahresaufführung 2023.

Wiederwahl der Vorstandsposten

Zehn Posten des Vorstands-Teams standen in der aktuellsten Hauptversammlung des TVE zur Wahl. Neben den sechs Beisitzern waren das der stellvertretende Vorsitz, der Kassierer, der Oberturnwart und die Festwirtin. Die bisherigen Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl. Da es keine weiteren Bewerber gab, wählten die Mitglieder des Vereins alle Amtsinhaber einstimmig wieder.

Ehrungen für langjährige Treue

Carmen Konz wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Vereinsnadel geehrt. Außerdem erhielten die Übungsleiter David Merx sowie Manuel und André Kammerl die Vereinsnadel. Sie sind bereits seit zehn Jahren als Übungsleiter tätig. Für 15 Jahre als Übungsleiterinnen wurden Katrin Boller, Elena Gamp und Kathrin Schilling geehrt. Noch länger ist Gaby Gäng-Schmid dem Verein treu. Sie wurde für 35 Jahre Tätigkeit als Übungsleiterin und im Vorstand mit einem Gutschein überrascht.

Es stand auch eine Verabschiedung eines langjährigen Übungsleiters an, der gleichzeitig für 30 Jahre in dieser Tätigkeit geehrt wurde: Es ist Hans-Jörg Sautter. Ebenso wurden Celina Malter und Andrea Weißenberger als Übungsleiterinnen verabschiedet.

Erhöhung des Mitgliederbeitrags

Die Mitglieder des Vereins stimmten zum Schluss der Versammlung für eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Als Grund nannte der Verein steigende Kosten wie beispielsweise durch Versicherungsbeiträge oder Beiträge an Verbände. Außerdem sei die letzte Anpassung des Beitrages schon zwölf Jahre her. Auch möchte der TV Erzingen die Übungsleiter für die vielen Stunden entsprechend honorieren.

So wurde in der Hauptversammlung einstimmig beschlossen, dass der Jahresbeitrag für Kinder und Jugendliche auf 36 Euro, für Aktivmitglieder auf 54 Euro und für Familien auf 120 Euro steigt. Der Passivbeitrag wurde bei zwölf Euro belassen.