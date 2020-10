Erzingen vor 3 Stunden

Vorfall an Bahnschranke: BMW-Fahrer beleidigt Frau und schlägt auf ihr Auto ein

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich am vergangenen Mittwoch am Bahnübergang in Erzingen ereignet hat. Dabei soll ein BMW-Fahrer gegenüber einer Frau handgreiflich geworden sein und sie beleidigt haben.