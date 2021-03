von Thomas Güntert

In der Schweizer Nachbarschaft sind seit Anfang März die Museen wieder geöffnet. Klein aber fein ist das Dorfmuseum in der Dettighofer Nachbargemeinde Hüntwangen, wo nicht nur die Sonderausstellung „Rebbau“ bis im Dezember einen Besuch lohnt. Der Rundgang durch das gesamte Museum beginnt mit der geologischen Urgeschichte des Rafzerfeldes. Durch die Rebenausstellung gelangt man ins Obergeschoss, wo die Geschichte der Gemeinde dokumentiert ist.

Nebenan ist eine Dauerausstellung über die ehemalige Hutfabrik Ritz aufgebaut, die von 1865 bis 1959 im Dorf ansässig und in den 1930-er Jahren mit über 100 Mitarbeitenden der größte Arbeitgeber des Rafzerfeldes war. „Durch die Hutfabrik sind viele deutsche Frauen hier hängen geblieben“, sagte der Weinbauvereinspräsident Richard Strässler. Im Dachgeschoss wird der Kiesabbau thematisiert, wobei ein Modell im Maßstab 1:10 der Kieswaschanlage Embrach aus dem Jahr 1964 im Zentrum steht. Das Museum in der Goldbachschür hat jeden ersten Sonntag im Monat bei freiem Eintritt von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

In den alten Klostermauern des Museums zu Allerheiligen in Schaffhausen läuft bis Ostern die Sonderausstellung „Hühner – Unterschätztes Federvieh“. Das Haushuhn ist weltweit der häufigste Vogel, und sein Bestand übertrifft in Europa jenen aller Wildvögel. Seit 1950 wurde das Huhn zu Legemaschinen und Masthühnern gezüchtet. Die Besucher werden vor der Ausstellung von einem im 3D-Druckverfahren hergestellten, drei Meter hohen Hühnerskelett begrüßt. Präparate von Fuchs, Marder und verschiedenen Greifvögeln stehen für die natürlichen Feinde des Huhns. Die Ausstellung selbst führt von der Kulturgeschichte des Huhns über die Biologie und die verschiedenen Rassen von Haus- und Wildhühnern zur ökonomischen Bedeutung und der Hühnerhaltung. Geöffnet: dienstags bis sonntags, von 11 bis 17 Uhr.