Visual Story Veröffentlicht am 10. März 2022

Die meisten verbinden den Herbst mit Wein. Aber schon jetzt fängt die Arbeit in den Reben an. Wir zeigen das Weinjahr der Winzergenossenschaft Erzingen in Bildern und Videos.

Herbst: 64 Reihen standen an einem sonnigen Herbsttag auf dem Plan der Winzerfamilien in Erzingen. Geherbstet wurde der Blaue Spätburgunder.| Bild: Vanessa Amann

Die Reben sind längst aus dem Winterschlaf erwacht, und somit ist auch die Pause für die Genossenschaftswinzer aus Erzingen vorbei. Für sie heißt es nun: Schneiden und Biegen, was das Zeug hält. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt deren