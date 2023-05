Der Turnverein Erzingen (TVE) ist in diesem Jahr Ausrichter des Landesfinales der Turnerjugend-Bestenkämpfe gewesen. Auch kümmerten sich die Mitglieder um die Geräteausstattung der Sporthalle in Erzingen sowie die komplette Verpflegung.

40 Helfer sorgten dafür, dass die Küche sowohl Samstag, 6. Mai, als auch Sonntag, 7. Mai, von 9 Uhr morgens bis zum Ende der jeweiligen Wettkämpfe besetzt war. Kein Teilnehmer oder Besucher musste hungrig nach Hause gehen.

Die Pokale des Landesfinales in Erzingen. | Bild: Nico Talenta

Da die besten Mannschaften aus ganz Baden – von Tauberbischofsheim, Heidelberg, Karlsruhe über Freiburg bis nach Konstanz – vertreten waren, gab es Teilnehmer mit weiten Wegen, die bereits am Freitagabend anreisten.

Das Samstagsprogramm

Am Samstag gingen dann 44 weibliche Mannschaften mit 214 Teilnehmerinnen an den Start. Der erste der drei Durchläufe startete um 11 Uhr, der letzte um 17.30 Uhr. Am Ende eines Durchganges fand kurz nach Schluss des Wettkampfes die Siegerehrung statt. Alle Mannschaften und Teilnehmer erhielten eine Urkunde. Den drei Erstplatzierten wurde von Thomas Indlekofer, Vorsitzender des TVE, ein Pokal überreicht.

Am Abend bauten die Vereinsmitglieder die Sporthalle um, da außer den Geräten Boden und Sprung alles für die Jungenmannschaften am Sonntag abgebaut und dafür andere Geräte aufgebaut werden mussten.

Das Sonntagsprogramm

Am Sonntag war dann der Tag der männlichen Teilnehmer. Auch hier reisten aus ganz Baden 35 Mannschaften mit 214 Teilnehmer an. Hinzu kamen Trainer und Kampfrichter. Bei der männlichen Turnerjugend gab es zwei Durchgänge, wobei der erste ebenfalls um 11 Uhr startete.

Die Zuschauertribüne war an beiden Tagen gut gefüllt und die Besucher konnten den Wettkampf mit vielen gelungenen Übungen bestaunen.