Ehre, wem Ehre gebührt – getreu diesem Sprichwort hat die Volksbank Klettgau-Wutöschingen 139 Mitglieder, die vor 40, 50, 60 oder 70 Jahren der Genossenschaft beigetreten sind, geehrt. Zum Dank für ihre langjährige Treue lud die Bank zu einem unterhaltsamen Abend in der Erzinger Gemeindehalle mit Drei-Gänge-Menü und sportlichem Rahmenprogramm ein.

Der TV Erzingen unterhielt beim Ehrungsabend der Volksbank mit rasanten Tanzeinlagen und beeindruckenden Turnvorführungen. | Bild: Holzwarth, Sandra

Die Vorstandsmitglieder Clemens Kirchherr, Bernd Kübler und Günter Dörflinger zeigten sich erfreut, dass viele Mitglieder dieser Einladung gefolgt waren und damit ihre Verbundenheit zu ihrer Bank bekundeten. Eine Geschäftsbeziehung über mehr als ein halbes Jahrhundert zu pflegen, ist keine Selbstverständlichkeit, was Vorstandssprecher Clemens Kirchherr in seiner Begrüßungsansprache würdigte. In einem kleinen Exkurs rief er die Entwicklung der Genossenschaftsidee und deren Grundwerte, die auch heute das Geschäftsleben der Genossenschaftsbank prägen, in Erinnerung. Er zitierte den Gründungsvater Friedrich Wilhelm Raiffeisen mit den Worten: „Genossenschaften sind immer das, was menschliche Einsicht, geistige Kraft und persönlicher Mut aus ihnen machen.“

Günter Dörflinger, seit Juli diesen Jahres drittes Vorstandsmitglied bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, nimmt die Ehrung vor. | Bild: Holzwarth, Sandra

Auch sein Vorstandskollege Bernd Kübler dankte den Jubilaren für die langjährige Mitgliedschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen. In seiner Ansprache stellte er aktuelle Themen und Herausforderungen in den Mittelpunkt. „Gefühlt befinden wir uns seit 2020 im Dauerkrisenmodus und auch das Jahr 2022 war für unsere Volksbank fordernd und von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Gleichwohl konnten wir in dieser, in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen und schwierigen Zeit, erneut unsere operative Stärke und Kundennähe unter Beweis stellen“, sagte Kübler. Er führte die Stärken der Genossenschaftsbank auf: „Wir fördern die wirtschaftliche und persönliche Freiheit der Menschen, stärken den Mittelstand, helfen mit, die Region zu entwickeln und Wachstum zu schaffen und zu sichern.“

Aktive Mitgestaltung ist die Grundidee von Genossenschaften und so haben die 139 Jubilare die Volksbank Klettgau-Wutöschingen in den vergangenen Jahrzehnten mit geprägt. Die Ehrung der Mitglieder oblag Günter Dörflinger, seit 1. Juli drittes Vorstandsmitglied der Volksbank Klettgau-Wutöschingen. 139 Mitglieder wurden geehrt: Mit Stefan Grambach, Wilhelm Lüber und der Gemeinde Wutöschingen drei Mitglieder für 70 Jahre Treue, 18 für 60 Jahre, 60 für 50 Jahre und 52 für 40 Jahre. Der TV Erzingen unterhielt die Gäste mit Tanz- und Turneinlagen und hatte auch den Service übernommen. Jubilare, die nicht teilnehmen konnten, erhalten ihre Urkunden und Präsente später.

Die Bank

Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen ist mit 11.387 Mitgliedern die größte Mitgliedergemeinschaft im Geschäftsgebiet der Volksbank. Die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2022 betrug 1,129 Milliarden Euro. Das betreute Kundenvolumen lag bei 1,73 Milliarden Euro. 2023 wurden 139 Mitglieder für 40 bis 70 Jahre Treue geehrt.