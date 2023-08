Kreis Waldshut vor 23 Minuten

Vierjähriger ist 1998 als blinder Passagier im falschen Schulbus unterwegs

Rückblick: Eine Stunde zu früh und auch noch in den falschen Schulbus gesetzt hatte 1998 eine in Klettgau lebende Mutter ihren vier Jahre alten Sprössling – und nun war der Junge in der Gemeinde unterwegs.