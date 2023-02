Der VdK-Ortsverband Klettgau-Dettighofen ließ sich von der Corona-Pandemie nicht beirren und machte einfach weiter mit seinen abwechslungsreichen Angeboten. So hat der Ortsverband im vergangenen Jahr einen Ausflug nach Mayrhofen ins Zillertal organisiert. In diesem Jahr geht es für sechs Tage nach Badenweiler. Jedes Jahr wird im Januar ein Brunch im FC-Heim in Tiengen angeboten und im Juli in Dettighofen ein Grillfest, das sogenannte Käppelefest. Aber auch sonst ist im Ortsverband, der zurzeit 275 Mitglieder zählt, einiges los. Auch der VdK-Kreisverband Waldshut unter der Leitung von Lucia van Kreuningen plant einige Aktivitäten, beispielsweise ein Grillfest für Familien im Wildgehege Waldshut.

Während der Hauptversammlung am Freitag blickten der Vorsitzende Werner Lüber und die anderen Vorstandsmitglieder in ihren Berichten zurück. Im Anschluss fanden Wahlen statt, die von der Kreisverbandsvorsitzenden Lucia van Kreuningen geleitet wurden. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Werner Lüber, die Kassiererin Karin Büche, die Schriftführerin Karin Benzler und die Frauenvertreterin Helga Ebner.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Heinz Griesser stellte sein Amt zur Verfügung, zur Nachfolgerin wurde Elisabeth Vogelbacher gewählt. Beisitzer bleiben Renate Georgi, Agnes Hoffmeister, Herman Stoll und Hannelore Spitznagel. Als Kassenprüfer wurden Manfred Indlekofer und Herbert Weissenberger gewählt.

Außerdem standen die Ehrungen der langjährigen Mitglieder auf dem Programm. Gewürdigt werden sollten eigentlich 19 zu Ehrende, anwesend waren aber nur fünf Mitglieder. In der Versammlung erhielten Claudia und Eugen Weißenberger, Gertrud Weissenberger sowie Erika und Alfred Scheuble für ihre langjährige Treue jeweils eine Urkunde, eine Ehrennadel und ein Präsent. Nicht anwesend waren Ursula Barbera, Carmen Baumann, Helmut Dittmann, Wolfgang Dreher, Bernd Ebner, Sylvester Köllner, Birgit und Karl Kostenbader, Erna Manz-Eymann, Anette Rutschmann, Marie-Luise Susanne Weiland, Gabriel Weißenberger sowie Andrea und Kurt-Heinrich Zimmermann. Ihnen allen werden die Auszeichnungen nachgereicht. Der Vorsitzende Werner Lüber wird in den nächsten Tagen all diese Mitglieder besuchen und ihnen die jeweiligen Urkunden und Nadeln überreichen.