von Eva Baumgartner

Endlich kehrte wieder ein lang ersehntes Stück Normalität mit dem Frühlingsmarkt des FC Geißlingen in die Gemeinde zurück. Nach zwei Jahren Unterbruch war ein entspannter Sonntag in der Gemeindehalle Grießen geboten, wobei die Sicherheitsmaßnahmen wie die Eingangskontrolle sowie das Maskentragen von den Besuchern gerne in Kauf genommen wurden.

Wie in den Jahren zuvor gaben sich die Händler, darunter viele, die Jahr für Jahr regelmäßig der Einladung des FC Geißlingen folgen, wieder viel Mühe mit ihren Ständen.

Heiß begehrt waren wie immer die Kuchen und Torten der FC-Frauen aus Geißlingen. | Bild: Eva Baumgartner

Selbstgefertigtes, gebasteltes, genäht gestrickt, Handwerk und Kunst – alles war geboten. Dinge für den alltäglichen Gebrauch aber auch Dekoratives für Haus und Garten – schließlich steht Ostern bevor. Ostereier, Osterhasen und Osterkränze bildeten einen Schwerpunkt des Angebotes.

Immer wieder vertreten ist die „Sockenfrau“ aus Bad Dürrheim, die keinen Markt des FC Geißlingen auslässt. Selbstgestrickte Socken in allen Größen und Farben sind ihre Leidenschaft, der, so erzählt sie, beim Fernsehschauen frönt. Davon können manche Marktbesucher nicht genug bekommen, und freuen sich über die große Auswahl und über die günstigen Preise.

Heimische Produkte, wie selbst hergestellter Essig, für die Kunden frisch abgefüllt, standen hoch im Kurs. | Bild: Eva Baumgartner

Auch die Familie aus Weizen, die ihre Liköre, Marmeladen und ihre zahlreichen Essigspezialitäten aus heimischen Obst anbietet, ist nahezu jedes Mal vertreten, ihre frisch abgefüllten Liköre oder Essige habe eine treue Abnehmerschaft. Vieles andere wie Bücher oder Schmuck bis hin zu schönen, gerahmten Naturfotografien gab es zu entdecken. Hinter den Kulissen wirbelten die FC-Mitglieder und Helfer in der Küche und an der Kuchentheke.

Gemütliches Einkaufen und ein geselliges Miteinander waren beim Frühlingmarkt geboten. | Bild: Eva Baumgartner

Bei vielen Klettgauern blieb deshalb an diesem Sonntag die Küche kalt, sie genossen das Mittagessen mit regionalen Gerichten in geselliger Runde oder kehrten zur Kaffeezeit ein, um sich die vielen Torten und Kuchen der Geißlinger Bäckerinnen nicht entgehen zu lassen. Dabei war ein Marktbesuch eine gute Sache, mit der jeder Besucher die Vereinsarbeit unterstützte.