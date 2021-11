von Eva Baumgartner

Trotz 2G-Regel haben sich zahlreiche Besucher zum Kunsthandwerk- und Adventsmarkt des FC Geißlingen in der Erzinger Sporthalle eingefunden. Sicherheit war großgeschrieben, die Einlasskontrolle war gut organisiert, sodass sich keine längeren Warteschlangen ergaben. Einzig die Maskenpflicht in der Halle konnte als etwas lästig empfunden werden, dennoch überwog das Vergnügen, das Angebot der vielen Marktstände zu begutachten und ein bisschen Adventsluft zu schnuppern.

Auch Grußkarten wurden angeboten. | Bild: Eva Baumgartner

Händler aus der ganzen Region hatten sich in diesem Jahr erneut auf den Weg nach Erzingen gemacht und mitunter war deren Angebot sogar noch größer als in den Vorjahren. Das mag an der Corona-Zeit liegen, als sich viele während des Lockdowns in den eigenen vier Wänden beschäftigten, sich handwerklich oder anders kreativ betätigten und die Früchte ihre Produktivität feilboten. Es wurde gestrickt, gehäkelt, genäht, gebastelt, geschreinert und gedrechselt. Zahlreiche Holzarbeiten für den täglichen Gebrauch oder zur Dekoration, speziell auch für die Weihnachtszeit, Nützliches wie Socken, Schürzen oder Taschen bis hin zu Marmeladen, Honig, Schnäpse und Liköre und vieles mehr war geboten.

Viel Schönes aus Holz gab es zu entdecken. | Bild: Eva Baumgartner

Mit leeren Taschen ging vermutlich kein Besucher nach Hause. Obendrauf gab es kostenlos eine Fülle von Inspirationen. Hungern musste auch niemand, denn für die Verpflegung sorgte der Geißlinger Fußballverein, zur Abrundung standen zahlreiche Torten und Kuchen bereit und fanden reißenden Absatz.