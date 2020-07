Erzingen vor 3 Stunden

Verhängnisvoller Fehler beim Abbiegen: Junge Toyota-Fahrerin wird bei Kollision schwer verletzt

Bei einer Kollision auf der B 34, an der Abzweigung nach Rechberg, ist am Donnerstagnachmittag eine 19-jährige Toyota-Fahrerin schwer verletzt worden. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.