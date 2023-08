Die BMW-Oldtimer-Gruppe Freunde historischer Motorräder aus Baltersweil und Umgebung ist zum dreitägigen Ausflug gestartet. 16 Oldie-Fahrer unter der Leitung von Karlheinz Nägele fuhren von Baltersweil nach Schaffhausen über Stein am Rhein nach Horn und Radolfzell, nach Überlingen, durchs Deggenhausertal und zum Höchsten auf 842 Meter.

Dort wurden die Biker von ihrem Kollegen Thomas Stark und seiner Frau Natalie empfangen und bewirtet. Gestärkt führte Thomas Stark die Gruppe durch das Allgäu, über Weingarten nach Wangen, bis zum Hotel „Zum Schwarzen Grat“ in Bolsternang bei Isny. Der erste Abend klang nach einem deftigen Abendessen bei guter Stimmung aus. Nach dem Frühstück stand eine Ausfahrt zur Zugspitze auf dem Programm.

Thomas Stark führte sie bei Sonnenschein in Richtung Fernpass. Das Sommerwetter und mehr als eine Stunde im Stau machten die Hitze unter den Motorradhelmen unerträglich. Es wurde beschlossen, die Fahrt zur Zugspitze abzubrechen und eine andere Route durch das Allgäu zu nehmen. In einem Landgasthof in Rosshaupten wurde ein Halt eingelegt, um sich abzukühlen. Dann ging es zum Hotel zurück.

Am nächsten Tag ging es wieder in Richtung Heimat. Thomas Stark führte wieder durch die Allgäuer Landschaft, auf Nebenstraßen durch Wiesen und Wälder, an schönen Seen und Bauernhöfen vorbei. Die Fahrt ging über Kißlegg nach Bad Waldsee und von Aulendorf nach Bad Saulgau, wo zum Mittagessen ein Zwischenhalt eingelegt wurde. Weiter ging es nach Stockach, wo dann Karlheinz Nägele die Gruppe über Ludwigshafen nach Radolfzell, Stein am Rhein, Schaffhausen und nach Jestetten führte. In einem Gasthaus fand dann der Abschlusshock statt, wo danach alle unfallfrei und zufrieden wieder nach Hause fuhren.