Dem TTC Klettgau ist die Jugendarbeit wichtig, deutlich wurde das bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins im Kick Inn in Klettgau-Erzingen. Im Beisein des Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcuogullari konnten Schriftführer Dominic Lindberg und der erste Vorsitzende Thomas Jaerke über das vergangene Jahr berichten. Dabei hoben sie die letztes Jahr entstandene Tischtennis-AG, die in Kooperation mir der Realschule Erzingen verwirklicht wurde, hervor.

Weil dem TTC die Jugendarbeit ein Anliegen ist, hat der Verein im vergangenen Herbst bei der Veranstaltung des Handels- und Gewerbevereins Klettgau, dem Offenen Schaufenster, mitgewirkt. Hierbei zeigten die Spieler des TTC an einer Tischtennisplatte Interessierten ihr Können. Der TTC Klettgau tritt mit zwei Damen und einer Herrenmannschaft in der Bezirksliga des Hochschwarzwald an. Die Herrenmannschaft kann dieses Jahr den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Landesliga verwirklichen. Für den Herbst wird eine weitere Herrenmannschaft gemeldet. In der Hobbyrunde tritt der TTC Klettgau aktuell mit drei Mannschaften an. Bei den Wahlen der Vorstandschaft wurde Petra Mosmann neu zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Im Amt bestätigt wurden Schriftführer Dominic Lindberg und die Beisitzer Inge Gollmer und Christoph Petzmann.