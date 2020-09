von Eva Baumgartner

Am kommenden Montag startet der Schulbetrieb nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen, die besondere Herausforderungen an Lehrkräfte als auch an die Schüler stellen. Von einem „normalen“ Schulbetrieb wie die Jahre zuvor, können alle am Schulleben Beteiligten nur träumen. Kein Getümmel auf dem Schulhof zur großen Pause, die Klassen bleiben unter sich, da streng getrennt, kein ein allseitiges Aufeinandertreffen auf den Gängen und Fluren und anderes mehr.

Klettgau mit seinen zwei Grundschulen in Erzingen und Grießen sowie der Realschule zählt circa 450 Kinder und Jugendliche. Darunter sind rund 100 Schulanfänger, die nun eingeschult werden, sonst mit einem großen Hallo von der ganzen Schule begrüßt, so dürfte Ihr Empfang im Coronajahr recht verhalten ausfallen.

Immerhin: „An den Grundschulen besteht keine Maskenpflicht, in den Schulbussen hingegen schon“, berichtet der Rektor der Grießener Grundschule Michael Boos. Schon bei der Ankunft habe jede einzelne Klasse ihren Treffpunkt, ihre Station. Ein Wegesystem auf den Fluren lenkt die Schüler, ein Ampelsystem bei den Toiletten, der in Zonen eingeteilte Pausenhof sind weitere Maßnahmen, um eine Durchmischung weitestgehend zu verhindern.

Das bedeutet zusätzliche Aufsichtszeiten für die Lehrer sowie eine strenge Überwachung der Hygiene- und Abstandsregeln. Den Schülern wird ein äußerst diszipliniertes Verhalten abverlangt, das einzuhalten für die Jüngsten sicherlich nicht immer einfach ist. Da der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an den Grundschulen bereits seit Ende Juni läuft, sind erste Erfahrungen der Schule im Corona-Modus gemacht worden.

„Das während des Lockdowns praktizierte Homeschooling stellte viele Eltern mitunter vor große Probleme, so die Erzinger Grundschulrektorin Katharina Reuther, „es waren vor allem das langsame oder gar fehlende Internet.“ Der nun wieder tägliche geregelte Schulalltag stelle für die Eltern eine große Erleichterung dar. Und so Reuther: „Wir tun alles, um etwaige Infektionsketten nachvollziehbar zu machen.“

Nichtsdestotrotz ist das Schuljahr 2020 / 2021 weit entfernt von „unbeschwerten Schulzeiten“. Aber, so sagt Rektor Boos, „zum Glück gibt es im Landkreis Waldshut nur wenige Corona-Fälle, ich hoffe sehr, dass das so bleibt und wir ein möglichst normales Schuljahr erleben dürfen.“ An der Klettgauer Realschule mit Gemeinschaftsschule sind mit Schulbeginn 143 Schüler eingeschrieben, auch hier sind die Auflagen des Kultusministerium (wir berichteten) maßgebend. „Die räumlichen Einschränkungen im Gebäude wie beispielsweise die „Einbahnstraßen“ sind an allen Schulen gleich, allerdings, so berichtet die Rektorin Constanze Trumpf, „das Lernatelier ist geschlossen, die Gemeinschaftsschüler werden in einem Klassenzimmer unterrichtet. Auch besteht auf dem Schulgelände Maskenpflicht, die Pausenzeiten sind verschoben, es gibt keinen Jahrgangsübergreifenden Unterricht mehr, wie es beispielsweise im Fach Ethik sonst üblich war, fügt sie an. Hinzu komme, dass ein Kollege aufgrund seiner Vorerkrankung ausfällt, er unterrichtet deshalb die Klassen 7 bis 10 nachmittags online.

Auch in der Schulmensa, sonst ein geselliger Treffpunkt der Schüler aller Jahrgangsstufen, müssen die Klassen unter sich bleiben. Jede Schulklasse hat einen für sie reservierten eigenen Tisch. Allesamt Maßnahmen, die eine Durchmischung und damit die Gefahr einer Ansteckung verhindern sollen.