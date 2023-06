In diesem Artikel halten wir Sie über den gesamten Zeitraum der Weltspiele in Berlin bis zum 25. Juni auf dem Laufenden.

Die Anreise und der erste Tag (14. und 15. Juni):

Bruno Schneider, Trainer im Förderverein Special Olympics Hochrhein, steht am Donnerstag, 15. Juni, um 8.30 Uhr auf dem noch unbelebten Alexanderplatz in Berlin: „Unsere Sportler dürfen heute ausschlafen. Frühstück gibt es erst um 9 Uhr.“ Wegen der langen Anreise am Tag zuvor seien noch alle erschöpft.

Die Sportler des Förderverein-Special-Olympics-Hochrhein-Teams während der Zugfahrt vom Hochrhein nach Berlin. | Bild: Förderverein Special Olympics Hochrhein

Die Nacht von Dienstag, 13. Juni, sei kurz gewesen. „Wir sind am Mittwoch schon um 5.15 Uhr mit dem Zug losgefahren“, sagt Schneider am Telefon. Im Friedrichstadt-Palast Berlin habe dann ein Empfang mit Begrüßung und einer ersten Vorführung stattgefunden.

Trotz der langen Fahrt sei die Stimmung im Team super. „Alle sind gut drauf und freuen sich auf die nächsten Tage.“ Selbst unter der Berliner Bevölkerung sei die Vorfreude zu spüren – als das Team vom Hochrhein am Mittwoch durch die Straßen lief, habe es Applaus von Passanten gegeben.

Das erste Mal als Trainer mit dabei

Aber auch Aufregung mische mit, weiß Trainer Bruno Schneider: „Das ist allerdings positiver Stress, der die Stimmung steigen lässt.“ Für ihn und sein Team seien die Weltspiele in Berlin das größte Ereignis seit Jahren. „Auch für mich ist das hier Neuland. Ich bin das erste Mal als Trainer bei Weltspielen mit dabei. Ich bin gespannt wie wir bei den Wettkämpfen abschneiden.“

Am heutigen Donnerstag, 15. Juni, sei neben dem Eintreffen der internationalen Teams die Besichtigung des Humboldt Forums geplant. „Danach werden wir uns weitere Sehenswürdigkeiten in Berlin ansehen“, so Schneider. Der Donnerstag sei noch frei für solche Aktivitäten. „Am Freitag starten dann die Trainings, am Samstag ist die Eröffnungsfeier im Olympiastadion Berlin und am Sonntag finden die Vorläufe statt.“