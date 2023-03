„Frau am Kreuz“ lautet der Titel einer ungewöhnlichen und bemerkenswerten Ausstellung des Bildungszentrums Waldshut und der Diözesanstelle Hochrhein in der Erzinger Pfarrkirche St. Georg.

„Die Darstellung einer Frau am Kreuz mag im christlichen Kontext zunächst provokativ wirken. Die Ausstellung ‚Frau am Kreuz‘ gibt einen Überblick über Kreuzesdarstellung, bei denen die gekreuzigte Person klare weibliche Züge aufweist“ , erklärt dazu der Leiter des Bildungszentrums, Markus Obert. Es handelt sich bei der dargestellten gekreuzigten Frau um die heilige Wilgefortis oder heilige Kümmernis, die als Schutzpatronin der Frauen galt. Sie wurde um Hilfe angerufen beispielsweise bei Gewalt in der Ehe, bei Inzest aber auch bei anderen Sorgen und Nöten. Der Legende nach sollte Wilgefortis auf Geheiß ihres Vaters einen heidnischen Prinzen heiraten. Sie weigerte sich, woraufhin der erboste Vater sie kreuzigen ließ.

Das Motiv der Frau am Kreuz, mitunter auch als bärtige Frau dargestellt, ist seit der Antike belegt. Die heilige Kümmernis oder Wilgefortis wurde über die Jahrhunderte hinweg zur Figur des Widerstandes, etwa gegen das Patriarchat oder gegen die Diskriminierung der LGBTQ-Gemeinschaft. Die Abkürzung steht für lesbian, gay, bisexual, transgender, queer.

Die Kunstwerke und Informationsfahnen, welche die Hintergründe erläutern, sind vom 5. März bis 28. März in der Erzinger Pfarrkirche St. Georg zu sehen. Die Ausstellung wird am bevorstehenden Sonntag nach dem Gottesdienst eröffnet. Gabriele Trapp und Markus Obert werden in die Ausstellung einführen.

Detaillierte Hintergründe zur Ausstellung liefert am Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr der Vortrag „Wer ist die Frau am Kreuz? Von der heiligen Kümmernis zur Weiblichkeit Christi“ von Petra Heilig (Theologin, Leitung des Bildungszentrums sanctclara Mannheim) im Erzinger Pfarrsaal. Laut Veranstalter wird die Referentin online zugeschaltet sein.