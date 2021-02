von sk

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag, 4. und 5. Februar, auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Klettgau.

Auf dem Parkplatz in Klettgau-Erzingen wurde laut Polizeibericht ein geparkter VW Golf beschädigt. Das Auto stand von Donnerstagabend bis Freitagmittag zwischen dem Drogeriemarkt und einem angrenzenden Discounter.

Beim Ausparken dürfte ein unbekannter Fahrer vermutlich am Freitagmorgen gegen den Golf gestoßen sein. Am Golf wurde ein Schaden an der hinteren Stoßstange verursacht, der sich auf etwa 500 Euro belaufen dürfte.

Aufgrund der hohen Kundenfrequenz hofft der Polizeiposten Wutöschingen unter Telefon 07746/928 50, auf Zeugenhinweise.