von sk

Ein schwarzer Fiat Panda mit Waldshuter Kennzeichen ist am Dienstagabend, 9. Februar, in Erzingen gestohlen worden. Die Diebe benutzten diesen Wagen bei einer Geldautomatensprengung im grenznahen Wilchingen/Schweiz.

Der Fiat wurde laut Polizeibericht in der Friedhofstraße vor einem Wohnhaus gegen 19.15 Uhr verschlossen abgestellt. Am Mittwoch, gegen 1.20 Uhr, flüchteten mehrere Täter mit diesem Wagen, nachdem diese einen Geldautomaten in Wilchingen/Schweiz durch eine Sprengung geöffnet hatten.

Sie ließen den Wagen an der Grenze bei Klettgau-Weisweil stehen und rannten in unterschiedliche Richtung davon. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung waren Streifen der deutschen Bundes- und Landespolizei sowie Kräfte der eidgenössischen Zollverwaltung und der Schaffhauser Polizei beteiligt.

Auf deutscher Seite hat die Ermittlungsgruppe Einbruch die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt unter Telefon 07741/831 60).

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die folgende Fragen beantworten könnten: Wem sind am Dienstagabend ab 19.15 Uhr rund um die Friedhofstraße in Klettgau-Erzingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im grenznahen Raum am frühen Mittwoch und in den Morgenstunden geben?