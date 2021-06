von sk

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, 23. Juni, sind Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Clissoner Straße in Klettgau-Erzingen eingedrungen.

Hierzu hebelten sie laut Polizei die Eingangstüre auf und gelangten so ins Treppenhaus. Weitere Aufbruchspuren waren nicht vorhanden.

Aus dem Treppenhaus wurde auch nichts gestohlen. Weshalb der oder die Täter offensichtlich von ihrem Vorhaben abließen, ist unbekannt. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746/9285-0) ermittelt.