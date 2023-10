Dettighofen – Auf großes Interesse ist der Vortrag der Freien Landfrauen Baltersweil-Berwangen im Gemeindezentrum Dettighofen über die Abfallvermeidung unter dem Titel „Besser Leben ohne Plastik“ gestoßen. Die Initianten um die Landfrauenvorsitzende Andrea Hartmann und Ingrid Studinger-Will hatten den richtigen Nerv mit der Einladung der Referentin Nadine Schubert aus dem unterfränkischem Oberaurach getroffen. Das Thema sprach vor allem Mütter mit heranwachsenden Kindern an und der Vortrag regte zum Nachdenken an. Die Journalistin, Autorin und Bloggerin aus Bayern hat sich vor zehn Jahren nach einem Dokumentationsbericht über die Umweltverschmutzung der Meere geschworen, jetzt ist Schluss mit dem täglichen Verbrauch mit unnötiger Plastikverpackung und Semmeln in Papiertüten. Nadine Schubert verstand es, das Publikum mit ihrem fränkischen Dialekt und einem gelegentlichen Schuss Humor anzusprechen.

Sie legte plausibel dar wie lange zum Beispiel ein Kind mit dem Inhalt eines Überraschungseies, das immer aus Plastik ist, spiele – keine vier Minuten. Oder das Beispiel mit den Brötchenverpackungen, wo in einer Kleinstadt eine Bäckerei jährlich 65.000 Papiertüten benötige, um das Brot einzupacken. Nadine Schubert sprach das Publikum auch als Konsumenten an und meinte, dass jeder es weiß und viele aus Gewohnheit das Verhalten nicht ändern würden. Sie wies auch auf den Gebrauch von Wasserkochern hin, die bei der Erhitzung langsam den im Plastik befindlichen Weichmacher lösten und so gesundheitsschädlich wirkten.

Sie wolle Plastik keinesfalls verteufeln, es gebe bei ihr Zuhause auch Plastik in Form von Legos oder dem zündenden Beispiel: „Haben sie schon mal einen Staubsauger aus Holz gesehen?“ Die Referentin kritisierte auch die Wegwerfmentalität und sprach sich dafür aus, dass die Dinge wieder einen Wert bekommen.

Am folgenden Tag leitete Nadine Schubert einen Workshop mit 22 Teilnehmerinnen in lockerer Atmosphäre, an dem die umweltverträgliche Herstellung von Waschmitteln, Reiniger und Pflegeprodukten demonstriert wurde. Wie die Artikel des täglichen Gebrauchs wie Badereiniger, Klarspüler und Gesichtswasser selber hergestellt werden können, zeigte sie ebenfalls.