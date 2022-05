53 Mitglieder des Turnvereins Erzingen (TVE) haben sich am Freitag, 29. April, um 20 Uhr zur Hauptversammlung in der Gemeindehalle Rechberg getroffen. Das Überraschende an der Sitzung: Bereits nach einer Stunde waren alle Tagesordnungspunkte besprochen. „Unsere Versammlung wird dieses Mal ein Shortie“, ließ Thomas Indlekofer, Vorsitzender, die Mitglieder bereits zu Beginn wissen und zielte mit dem englischen Begriff auf die Kürze ab. Nicht selten dauerten die Hauptversammlungen sonst mehrere Stunden.

Die letzte Sitzung dieser Art lag erst sechs Monate zurück. In der Zeit dazwischen gab es keine großen Veranstaltungen, die dieses Mal im Jahresbericht angesprochen worden wären. Die verpassten Veranstaltungen führten dazu, dass die Vereinskasse rote Zahlen schrieb. Gesamt ein Minus von etwa 5800 Euro für das Jahr 2021. Und trotzdem steht der Verein finanziell gut da: „Für engere Zeiten haben wir ja unsere Rücklagen“, ließ der Vorsitzende die Mitglieder wissen.

Klettgau Platz für den Markt und kleine Feste: Bürger in Erzingen wünschen sich einen Dorfplatz (mit Video) Das könnte Sie auch interessieren

Es gab aber auch positive Nachrichten: Die Zahl der Mitglieder stieg trotz Pandemie auf 742 (Stand April 2022). Das sind 20 mehr als noch im Jahr davor. Indlekofer sprach von einem „echten Erfolg. Vor allem unter diesen widrigen Bedingungen“. Einige dieser vielen hundert Mitglieder bindet der Verein für viele Jahre an sich. Corinna Schön beispielsweise wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Annette Geiger, Ursula Kujawa-Weißenberger und Henrick Wehner für 30 Jahre. Auf 50 Jahre schafften es Rosa Guntert und Mathias Fritz. Weiter ging es mit Vera Huber und Andrea Todt, die bereits seit zehn Jahren im Haupausschuss tätig sind. Michaela Boller, Sascha Hartmann und Stefan Klauser seit 15 Jahren. Andrea Weissenberger schaffte es auf 20 Jahre und Thomas Indlekofer auf ganze 25 Jahre. Oberturnwart Manuel Scheyer ernannte den Vereinsvorsitzenden zum Ehrenmitglied.

Wutöschingen Weniger Lastwagen in Degernau? Eine schnelle Lösung ist wohl nicht in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wählten ihn die Anwesenden zum zweiten Mal in sein Amt. Angela de Mieri wurde erneut zur Schriftführerin gewählt und Gaby Gäng-Schmid, Christian Merx und Werner Indlekofer als Beisitzer. Der Vorstand blickt positiv gestimmt den kommenden Monaten entgegen und hofft, dass auch die Jahresaufführungen im kommenden Jahr wieder stattfinden dürfen. An zwei Wochenenden zeigt der Verein dann wieder einstudierte Auftritte und das Können an den Geräten.