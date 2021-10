Die Mitglieder der Dorfmusik Rechberg wählten Antje Brodscholl (stellvertretende Vorsitzende), Sandra Huber (Kassiererin) sowie die Beisitzer Roxana Friebe, Isabelle Hofschild, Pascal Schulze und Stefan Schneider wieder in ihr Amt. Neu wählten sie Selina Baumann und Maximilian Spitznagel anstelle der bisherigen Beisitzer Jan Weißenberger und Marco Kern. Weiterhin im Amt blieben Julia Wehinger (Vorsitzende und Dirigentin) und Gabi Huber (Schriftführerin). Die Berichte von Julia Wehinger, Sandra Huber und Gabi Huber über das Vereinsjahr fielen schmal aus.

Schuld daran: Die noch immer anhaltende Pandemie. So mussten alljährliche Feste und Einnahmequellen wie etwa das Sommerfest weiterhin ausfallen. Auch die sonst so verlässliche Einnahmequelle des Alteisencontainers, den die Männer des Vereins organisieren, wurde gedämpft. Grund war der niedrige Schrottpreis. Auf der anderen Seite hielten laufende Kosten wie etwa diverse Instrumentenwartungen trotzdem weiter an. „Deswegen sind wir sehr froh, dass unsere Dirigentin einen Teil ihres Dirigentenlohns an uns gespendet hat. Insgesamt 1500 Euro“, verlas, stellvertretend für Sandra Huber, Antje Brodscholl. Das Vereinsjahr 2020 schloss der Verein mit einem Minus von 518,25 Euro ab.

Auch der klassische Dirigentenbericht fiel in der Versammlung aus. „Ich bin einfach froh, dass wir die Pandemie bisher ganz gut überstehen und finde es super, dass bei unseren Online-Aktionen so viele von euch mitgemacht haben“, fasst Wehinger zusammen. Für dieses Jahr gebe es zwar noch vorläufige Termine vor Publikum wie etwa die Narrentaufe am 13. Oktober, den St. Martins Umzug am 11. November oder das etwas andere Jahreskonzert geplant als Glühweinhock mit kleinen Gruppen am 12. Dezember – trotzdem müsse der Verein weiterhin spontan bleiben.