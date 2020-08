von eva baumgartner

Eigentlich würden jetzt die Vorbereitungen für das große Erntedankfest in Bühl auf Hochtouren laufen, aber die Corona-Pandemie lässt dies nicht zu. Dabei wäre das 100-jährige Bestehen des Musikvereines Riedern-Bühl mit großen Bezirksmusikfest mit Verleihung der „Pro-Musica-Plakette“ gefeiert worden.

„All die vielen Vorbereitungen, die wir im Vorfeld getroffen haben, sind für die Katz“, erzählt die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Spitznagel. Der kleine Verein wird vermutlich auch finanziell sehr zu kämpfen haben, denn das dreitägige Erntedankfest, immer in der ersten Septemberwoche, ist die Haupteinnahmequelle. Mit dem erwirtschafteten Überschuss wird beispielsweise der Dirigent bezahlt.

Auch der lange im Voraus gebuchten, bekannten Schweizer Band Fäaschtbänkler musste abgesagt werden. „Dabei lief der Kartenvorverkauf für den großen Konzert- und Tanzabend hervorragend, 400 Karten waren verkauft. Mittlerweile wurden die bezahlten Gelder zurückerstattet“, so Ebner. Ein Ersatztermin mit Blick auf 2021 war mit den Fäaschtbänklern nicht möglich. „So ärgerlich das alles ist, im nächsten Jahr werden wir dann umso mehr feiern“, verspricht Sabine Ebner.

Ganz umsonst waren die Vorbereitungen nicht, immerhin beim Stöbern in der Vereinsgeschichte wurde so manche Entdeckung gemacht, vergessene, historische Fotos auf den Dachspeichern gefunden. Das spannende Eintauchen in die Historie des Musikvereines ist untrennbar mit dem Dorf und seinen Bewohnern verbunden.

Die Anfänge

Schon vor dem Ersten Weltkrieg existierten zwei kleine Tanzkapellen, die sich 1920 zum Musikverein Bühl zusammenfanden.

Die Gründungsmitglieder des Musikvereins 1922: Erste Reihe, v. l. sitzend: Hermantin, Wilhelm Spitznagel, Kapellmeister König, Franz Grießer, Edwin Kaiser, Wilhelm Kaiser. 2. Reihe stehend v. l.: Erwin Grießer, Karl Spitznagel, Anton Grießer, Eugen Rüdt, Emil Weißenberger, Eugen Kaiser. 3. Reihe v. l.: Alfred Rüdt und Anton Grießer. | Bild: Musikverein Riedern-Bühl

Sechs Jahre später, 1926, schlossen sich die Musiker aus Riedern am Sand an. Gespielt wurde an Tanzabenden, damals große Ereignisse, an vielen Hochzeiten, und natürlich an Fasnacht, die Musiker veranstalteten auch die beliebten Theaterabende – der Musikverein war der Kulturträger im Dorf. Von diesen alten Zeiten berichteten zwischenzeitlich verstorbene Musiker davon, dass zu jeder Probe jeder Einzelne 20 Reichspfennig pro Stunde an den Dirigenten zu entrichten hatte, selbstredend die Noten und die Instrumente aus eigener Tasche zu bezahlen waren. In den ganz und gar nicht „goldenen 20er Jahren“ zeugt dies vom großen Idealismus der Männer aus Riedern und Bühl. Deren Devise lautete: „brüderlich und anständig“.

Die ersten Frauen

Im alten Vereinsbuch – in den ersten Jahrzehnten in Sütterlin-Schrift – haben die Schriftführer alles penibel festgehalten. Es endet 1938, nach dem Zweiten Weltkrieg wird es im Februar 1949 mit der ersten Hauptversammlung weitergeführt. Ein Meilenstein war die Anschaffung neuer Uniformen. Ein Foto in der Festschrift zum 50. Bestehen 1959 zeigt eine stattliche Anzahl an Musikern in militärisch-strengen Uniformen. Und es tauchen erstmals fünf Musikerinnen auf, optisch in weißen Hemden mit Krawatte von ihren männlichen Kollegen abgesetzt. Mit der Fertigstellung der Reithalle – unter großer Mithilfe der Musiker – und deren Einweihung zum 50. Bestehen schien eine neue Ära eingeleitet. Seit 1989 führt der Musikverein Riedern-Bühl das dreitägige Erntedankfest durch, das vormals der Reitverein ausrichtete.

Der Musikverein Der Musikverein Riedern-Bühl hat 33 Aktive,34 Passiv- und 26 Ehrenmitglieder. Vorsitzende ist seit 2009 Sabine Ebner; ihre Stellvertreterin ist Ulrike Spitznagel. Die musikalische Leitung hat Antonio Planelles Gallego. Spenden für die Anschaffung der neuen Uniform können auf das Vereinskonto bei der Volksbank Klettgau, IBAN: DE 41 68462427 00 22 06 88 06 eingezahlt werden.

Da nun ausgerechnet im Jubiläumsjahr das große Fest abgesagt werden muss, haben sich die Vorsitzenden Ulrike Spitznagel und Sabine Ebner ein kleines Ersatzprogramm einfallen lassen: Ein Erntedank-Gottesdienst am Samstag, 5. September, 18.30 Uhr, und tags drauf, Sonntag um 10 Uhr eine kleine Jubiläumsfeier im Pfarrhof mit geladenen Gästen.