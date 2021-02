von eva baumgartner

Das Thema „verdichtetes Bauen“ wird noch längere Zeit die Gemeinde Klettgau beschäftigen. Die Grünflächen in den Dörfern, die Baulücken, werden zunehmend verschwinden und das Gesicht der Dörfer verändern. Die Marschroute des Gesetzgebers gibt vor, so wenig Flächenverbrauch und Flächenversiegelung wie möglich, um Wohnraum zu schaffen. Das Einfamilienhaus mit großen Garten oder gar Wiese ist auf dem Rückzug. Und auch der Klettgauer Gemeinderat muss sich vermehrt mit den Baulücken beschäftigen, deren veraltete Bebauungspläne nicht mehr dem Trend der Zeit entsprechen. So auch in Erzingen mit dem Bebauungsplan „Im Nächsten“. Die gleichnamige Straße führt östlich entlang des Friedhofes bergauf in Richtung Reben.

Die knapp 1800 Quadratmeter große Wiese, die sich bis zu Degernauerstraße erstreckt, soll nun in Richtung Friedhof mit einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und Tiefgarage bebaut werden, in Richtung Degernauerstraße sieht ein Baufenster den Bau eines Doppelhauses vor. Nach der Offenlage der Bebauungsplanänderung lagen dem Gemeinderat nun einige erhebliche Einwendungen der Anwohner vor.

Der Appell einer Anwohnerin, die Änderung doch noch einmal zu überdenken, führte zu einer lebhaften Diskussion im Gremium, das die Bedenken durchweg ernst nahm und auch schon in vorangegangener Sitzung die prekäre Situation vor allem, was die Parkmisere bei großen Beerdigungen betrifft, als auch die mögliche Störung der Friedhofsruhe diskutiert hatte.

Die Darstellung des Bebauungsplanes durch den Planer Ernst Kaiser machte jedoch mehr als deutlich, dass die Änderungen baurechtlich nicht zu beanstanden sind. „Nach dem Baurecht ist dies vertretbar“, so Kaiser. Der Mindestabstand zum Friedhof sei bei weitem eingehalten, zudem seien die fünf bis sechs Besucherparkplätze des Mehrfamilienhauses auf Privatgelände angeordnet, hinzu kommen die Tiefgarage mit 12 Stellplätzen. Damit werde eine beachtliche Flächenversiegelung vermieden. So gesehen gab es mehrheitlich grünes Licht für die Planänderungen. Nur das Vorhaben des beauftragten Architekten, das Mehrfamilienhaus um 70 Zentimeter höher zu setzen, wurde abgelehnt. Zudem sollen noch Hochstammbäume gepflanzt werden, um einen Sichtschutz in Richtung Friedhof zu gewährleisten.