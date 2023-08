Fünf Nationen traten in Basel zum heiligen St. Barbara-Schießen an. Schützen vom Hochrhein erreichten beim Wettbewerb vordere Platzierungen.

Der Artillerie Verein Basel-Stadt veranstaltete zu Ehren der heiligen St. Barbara zum 19. Mal das Barbara-Schießen. Die heilige St. Barbara wurde zur Schutzpatronin der Artillerie anhand einer alten Legende, die sich im Mittelalter zugetragen haben soll. Damals schaffte es ein christliches Heer, das versklavte Glaubensgenossen in Afrika befreien wollte, erst nach einem inbrünstigen Gebet an die heilige St. Barbara, die feindlichen Mauern durch Artilleriefeuer zu durchbrechen. Somit wurden die unterjochten Christen aus muslimischer Unterdrückung befreit.

Zu Ehren der Heiligen wurde auch dieses Jahr ein Wettbewerb, der international ausgeschrieben wurde, von den Artilleristen Basel veranstaltet. Fünf Nationen schickten Vertreter aus Heer, Marine, Luftwaffe, Grenzschutz, Zoll und auch Justiz, um sich in einem Wettkampf gemeinsam zu messen. Geschossen wurde mit dem Schweizer Armeegewehr 90, Kaliber 5,6 mm, auf 300 Meter und mit der Pistole 75 (SIG 220) ebenfalls aus Schweizer Armeebeständen auf 25 Meter.

Im Ergebnis konnte Susanne Panzer aus Tiengen ihren dritten Platz vom letzten Jahr in der Frauenwertung nicht nur halten, sondern schaffte es auf den ersten Rang vor den anderen 14 weiblichen Wettkämpferinnen. Ebenfalls vordere Plätze in den Top 10 erreichten der erste Vorsitzende des SRV-Klettgau, Viktor Kohl, der Zweiter in der Gesamtwertung wurde und Schütze Herry Panzer mit dem 5. Platz bei insgesamt 141 Teilnehmern.

Der Wettkampf war das eine, aber fast ebenso wichtig war der Austausch mit anderen Nationen in dieser europaweit ausgeschriebenen Veranstaltung auch bei einem gemeinsamen Nachtessen.