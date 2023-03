Extrem viel vorgenommen hat sich der Veranstalter, der Verein Kulturraum Klettgau, als er versprach, eine tänzerische Weltreise mit „Tanz der Kulturen“ in der Erzinger Gemeindehalle anzutreten. Wie sich zeigen sollte, wurde dieses Versprechen mehr als erfüllt und nicht nur das: Der Abend ließ ein begeistertes Publikum zurück. Schon im Vorfeld zeichnete sich ab, dass diese in der Region vermutlich einzigartige Tanzshow ein Erfolg wird, der Vorverkauf lief bestens, an der Abendkasse wurden die aller letzten Eintrittskarten verkauft.

Nicht nur Erleichterung, sondern große Freude herrschte bei den Machern des Abends, die hinter und auf der Bühne standen. Dies dürfte auch für die Besucher gelten, die diese geballte Vielfalt an Tanzformen aus allen Herren Ländern erlebt haben.

Mehr als 130 Tänzerinnen und Tänzer, jedweden Alters, boten ein atemberaubendes, farbenprächtiges Tanzspektakel, das man so höchst selten zu sehen bekommt. Durch den Abend führten Isa Pawlitta und Michael Ehm, die zu den verschiedenen Tanzformen, deren Herkunft und Hintergründe kurz einführten.

Das Mammutprogramm mit mehr als 20 Bühnenauftritten der verschiedensten Gruppierungen, Tanzschulen und Solotänzern war straff organisiert, angesichts der Darbietungen aus allen Kontinenten war dies nicht verwunderlich. Ganz große Raritäten wie der sensationelle Auftritt der beiden Uigurischen Tänzerinnen, mit ihren meterlangen Zöpfen und bunten Landestrachten, lösten bewundernde Stille im Saal aus, der begeisterter Beifall folgte. Applaus gar auf offener Szene erhielt der ungarische Volkstänzer für seinen Hirtentanz, bei dem er geschickt mit seinem Hirtenstab jonglierte. Mitreißender Salsa präsentierte das „Tanzwerk Drei-Ländereck“, sodass es schwerfiel, die Beine stillzuhalten. Für Aufsehen sorgten ebenso die überaus talentierten Tänzerinnen der Laufenburger „Young Stage Academy“ mit ihren Lyrical Jazz-Tanz. Es war alles vertreten – Stepptanz, Line-Dance, Tanztheater, orientalische Tänze aus Nordafrika und Asien und natürlich Paartänze wie Tango, Walzer Slow-Fox, Polka bis hin zu klassischem Ballett. Der Tanz der Kulturen zeigte, was zwischen Konstanz und entlang des Hochrheines sich an Tanzbegeisterten tummelt: Laien und Profis, generationenübergreifend.